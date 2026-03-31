Cresce l’ansia per la sorte di Davide Fede scomparso da Modica lo scorso 23 marzo 2026. L’uomo è stato visto per l’ultima volta intorno alle ore 10:30 del mattino e, da quel momento, si sono perse le sue tracce. A lanciare l’allarme è il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV. L’organizzazione sottolinea con forza come la particolare condizione di fragilità dell’uomo renda le operazioni di ricerca estremamente urgenti e necessarie.

Gli elementi per il riconoscimento e le zone di ricerca

Al momento della scomparsa, Davide indossava un indumento molto specifico: una tuta da meccanico di colore blu. Questo dettaglio distintivo potrebbe rivelarsi decisivo per chiunque dovesse incrociarlo. Secondo le prime ricostruzioni e ipotesi degli inquirenti, l’uomo potrebbe essersi allontanato dal territorio ibleo. Le ricerche si stanno concentrando con particolare attenzione sulla città di Rosolini e sull’area urbana di Palermo, specialmente nei pressi delle zone ospedaliere.

Per facilitare l’identificazione di Davide Fede scomparso, i volontari hanno diffuso i suoi dati fisici:

Altezza: 1,70 metri;

1,70 metri; Peso: circa 65 kg;

circa 65 kg; Capelli e barba: neri e folti;

neri e folti; Occhi: verdi;

verdi; Segno particolare: una cicatrice evidente sulla coscia destra.

L’appello ai cittadini e i numeri da contattare

Le autorità e i volontari chiedono la massima collaborazione a tutti i cittadini residenti nelle province di Ragusa, Siracusa e Palermo. Anche un piccolo dettaglio, apparentemente trascurabile, potrebbe fare la differenza per riportare Davide a casa sano e salvo.

Pertanto, chiunque ritenga di aver avvistato l’uomo o sia in possesso di informazioni utili è pregato di mettersi in contatto con i soccorritori. È possibile chiamare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112 oppure il numero dedicato specificamente alle ricerche: 388 1894493. La condivisione tempestiva di questo appello è fondamentale per ampliare il raggio d’azione delle ricerche.