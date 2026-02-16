Chiaramonte Gulfi – Il Carnevale di Chiaramonte Gulfi ha inaugurato la sua edizione 2026 con una domenica che ha superato ogni aspettativa, la prima dopo il prestigioso riconoscimento del ministero della Cultura, che ha ufficialmente inserito la manifestazione tra i Carnevali storici d’Italia. Un titolo che ha dato nuovo slancio a una festa già profondamente radicata nell’identità chiaramontana e che quest’anno, più che in altre occasioni, ha richiamato visitatori da tutta la provincia e oltre, riempiendo il centro storico di colori, musica e un entusiasmo contagioso.

La prima serata ha visto sfilare i due carri allegorici in concorso: “Coriandoli e delirio al Fantabosco”, un’esplosione di fantasia ispirata al mondo fiabesco, e “Nostalgia 90”, un omaggio ironico e vivace all’immaginario pop di un decennio che continua a far battere il cuore di intere generazioni. Accanto a loro, il minicarro “Oltre lo schermo”, realizzato con cura e creatività, ha portato in scena un viaggio nel mondo digitale e nelle sue metamorfosi. A completare il quadro, il gruppo mascherato con la rappresentazione “Tra maschere e leggende”, un intreccio di tradizioni popolari e teatralità che ha conquistato il pubblico.

A valutare le opere in concorso è stata una giuria altamente specializzata, composta da cinque figure di riferimento nei rispettivi ambiti: Sergio Cassisi per le coreografie, Gianfranco Raddino per i costumi, Salvatore Scollo per le scenografie, Biagio Taranto per la meccanica e Salvatore Scrofani per gli impianti elettrici. Un team tecnico che ha osservato con attenzione ogni dettaglio, riconoscendo l’impegno e la passione dei gruppi partecipanti.

Dopo il successo della domenica, Chiaramonte Gulfi si prepara ora a vivere le due giornate centrali del programma grazie al sostegno dell’Aministrazione comunale, con la collaborazione della Pro Loco, e il supporto del Libero consorzio, dell’Ars in virtù dell’interessamento dell’on. Nello Dipasquale oltre che del ministero della Cultura. Oggi, lunedì 16 febbraio, sarà dedicato a un ricco ventaglio di iniziative: nel pomeriggio, alla Sala Sciascia, spazio a “Storie e costumi del più bel Carnevale degli Iblei”, un percorso espositivo curato dall’associazione Dinamika Aps. In Piazza Duomo, i più piccoli saranno protagonisti con Fantacarnevale, tra animazione, sfilate e giochi. Sempre in piazza sarà visitabile la mostra “The Ragusaner”, un’esposizione di copertine illustrate dedicate al territorio ibleo. La serata proseguirà con la Sagra della Salsiccia, uno degli appuntamenti più attesi, e si chiuderà con lo spettacolo musicale Special 90, che farà ballare il pubblico fino a tarda notte.

Martedì 17 febbraio, giorno clou del Carnevale storico, si aprirà nuovamente con Storie e costumi del più bel Carnevale degli Iblei e con l’attesissima sfilata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera, che partirà da corso Europa per poi entrare in piazza Duomo. Nel cuore della città sarà possibile ammirare gli spezzoni della mostra video Carnival Stories, dedicata alle edizioni passate, e tornare a immergersi nell’esposizione The Ragusaner. Dalle 19,30 l’area food animerà la piazza, mentre alle 21,30 si terranno le premiazioni dei modellini realizzati dagli studenti del Comprensivo “S.A. Guastella”, dei carri allegorici, dei minicarri e dei gruppi mascherati, insieme alla consegna dell’Albo d’Oro.

La chiusura sarà affidata al Carnival Italian Party, un grande evento musicale che accompagnerà il pubblico verso il finale di questa edizione speciale.

La prima serata ha dimostrato che il titolo di Carnevale storico non è solo un riconoscimento formale, ma la conferma di una tradizione viva, capace di rinnovarsi e di attrarre un pubblico sempre più vasto. Le prossime due giornate promettono di essere all’altezza di un avvio che ha già lasciato il segno.