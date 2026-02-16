Ragusa – La Polizia di Stato ha accolto con entusiasmo i bambini della scuola dell’infanzia “Allegrodì” di Ragusa. L’iniziativa s’inserisce nel progetto didattico “I Mestieri”, promosso dall’istituto scolastico, che ha permesso ai piccoli alunni di visitare gli uffici della Questura di Ragusa e conoscere da vicino il lavoro svolto quotidianamente dagli operatori di polizia.

Momenti di grande stupore e gioia hanno accompagnato la visita: i bambini hanno potuto osservare e toccare con mano i mezzi e le attrezzature in dotazione alla Polizia, hanno visitato alcuni uffici, tra cui la Sala Operativa. Qui hanno anche avuto l’emozione di salutare via radio le pattuglie impegnate sul territorio.

Curiosi e attenti, i piccoli hanno rivolto diverse domande ai poliziotti, che hanno risposto con disponibilità, sottolineando l’importanza del loro lavoro, fondato prima di tutto sulla prevenzione e sull’aiuto alle persone più vulnerabili.

La visita si è conclusa nella Sala riunioni della Questura dedicata alla memoria dell’Ispettore Filippo Raciti, dove ai bambini è stato consegnato un piccolo dono in ricordo della giornata trascorsa insieme.