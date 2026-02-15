Un impatto devastante che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche si è risolto, incredibilmente, con un sospiro di sollievo. Il noto cantante gelese Angelo Famao, stella del panorama neomelodico e pop, è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale lungo l’autostrada A2, nel Vibonese. Nonostante l’auto sia andata completamente distrutta, l’artista e i suoi compagni di viaggio sono usciti quasi incolumi dalle lamiere.

Il sinistro si è verificato nella notte nel tratto compreso tra gli svincoli di Vazzano e Gerocarne, in direzione sud. Per cause che la Polizia Stradale sta ancora ricostruendo, un autoarticolato ha travolto la Citroën C3 su cui viaggiava Famao insieme ad altre tre persone.

La forza dell’urto ha spinto l’utilitaria contro le barriere metalliche, schiacciandola lateralmente. Ai primi soccorritori giunti sul posto, la visione dell’auto – ridotta a un ammasso informe di metallo – ha fatto temere il peggio. Tuttavia, in quello che i testimoni hanno definito un vero miracolo, i quattro occupanti sono riusciti ad abbandonare l’abitacolo con le proprie gambe, riportando solo leggere escoriazioni e un comprensibile stato di shock.

Famao e il messaggio sui social: «Dio ci ha sfiorato»

Dopo gli accertamenti medici di rito effettuati dal personale del 118, la tensione ha lasciato spazio alla gratitudine. Angelo Famao ha voluto immortalare il momento con un selfie insieme ai soccorritori, diventato subito virale, per rassicurare le migliaia di fan che lo seguono.

Poche ore dopo, l’artista classe ’96, celebre per hit da milioni di visualizzazioni come “Tu si a fine do’ munno”, ha affidato a Instagram una riflessione profonda: “In quel momento Dio mi ha parlato, l’ho sentito, mi ha sfiorato e ha deciso di tenerci tutti in vita.”

Protagonista assoluto della nuova scena neomelodica contaminata dal pop, Famao ha saputo costruire una carriera solidissima partendo da Gela. Con brani come “Amo te” e “Te vogghiu troppo bene”, è diventato un idolo per le nuove generazioni, collezionando tour sold-out e numeri da record sulle piattaforme digitali. La notizia del suo incidente ha scosso il mondo del web, che ora si stringe attorno al cantante in attesa del suo ritorno sul palco.