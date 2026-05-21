A trent’anni dalla scomparsa di Gesualdo Bufalino, Comiso torna ad abbracciare il suo scrittore più visionario con un mese di appuntamenti che intrecciano letteratura, musica, teatro e arte contemporanea. Dal 5 giugno al 5 luglio 2026 la città siciliana diventerà ancora una volta il cuore pulsante de “L’ingegnere di Babele”, il festival promosso dalla Fondazione Gesualdo Bufalino che, giunto alla sesta edizione, rende omaggio all’autore comisano interrogandosi sui linguaggi del presente e sulle infinite trasformazioni della parola. Un cartellone intenso e prestigioso, costruito nel segno della memoria e della sperimentazione, che porterà a Comiso ospiti di rilievo nazionale come Giovanni Caccamo, Fabio Troiano e Fabrizio Bosso, nel nome di uno degli intellettuali più raffinati del Novecento italiano.

«A trent’anni dalla scomparsa di Bufalino sentiamo ancora più forte la responsabilità di custodire e rilanciare il suo pensiero – sottolinea il presidente della Fondazione, Giuseppe Digiacomo – “L’ingegnere di Babele” nasce proprio da questa esigenza: fare dialogare la sua opera con i linguaggi contemporanei, coinvolgendo artisti, musicisti, attori e intellettuali capaci di restituire l’attualità della sua visione. Bufalino continua a parlarci del presente, delle inquietudini dell’uomo e della necessità della cultura come strumento di libertà e conoscenza».

Mutuato dal titolo di un racconto dello stesso Bufalino, contenuto nella raccolta “L’uomo invaso”, il festival è promosso e organizzato dalla Fondazione Gesualdo Bufalino con il sostegno dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Comune di Comiso, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, di Agriplast SpA di Vittoria e di SAC Aeroporto di Catania. L’edizione 2026 assume un significato ancora più profondo perché ricorre il trentesimo anniversario della tragica scomparsa di Bufalino, avvenuta il 14 giugno 1996. La Fondazione sceglie così di ricordare il grande autore siciliano proseguendo nel suo duplice percorso di divulgazione e rilettura dell’opera bufaliniana attraverso una programmazione ricca e trasversale.

Ad aprire il festival, venerdì 5 giugno alle ore 21 nel suggestivo Loggiato della sede della Fondazione, in piazza delle Erbe a Comiso, sarà lo spettacolo teatrale-musicale “R4cconti” di Giovanni Arezzo e Giorgia Faraone. Una lettura-concerto in cui la voce di Arezzo darà vita a quattro racconti brevi di Bufalino intrecciandosi con le musiche originali eseguite dal vivo da Faraone. Un allestimento minimale e moderno pensato per restituire intatta, nel tempo presente, la forza delle parole dello scrittore comisano. L’ingresso allo spettacolo sarà libero fino a esaurimento posti. Sabato 6 giugno, alle ore 19, la Galleria della Fondazione ospiterà l’inaugurazione della mostra “Quadri per un’esposizione… Qualcuno, per favore, me li dipinge? Giampiero Nanni per Gesualdo Bufalino”. Protagonista sarà Giampiero Nanni, artista italiano che vive tra Inghilterra e Francia e che ha raccolto la provocazione lanciata da Bufalino in una pagina del suo “Malpensante” del 1987: dipingere diciannove quadri dai titoli volutamente “bislacchi”. Le opere di Nanni diventano così le comparse di una commedia ideale i cui veri protagonisti sono proprio i titoli immaginati dallo scrittore. La mostra resterà aperta fino al 19 luglio dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 21 (lunedì chiuso).

Il festival si sposterà poi a Ragusa sabato 13 giugno alle ore 19.15, ospite di un altro importante festival, “A Tutto Volume”, al cortile del Centro Culturale Commerciale “Mimì Arezzo”, per l’evento “30 anni senza Bufalino”. Nell’occasione sarà presentata la nuova edizione del volume di Bufalino “Cur? Cui? Quis? Quomodo? Quid? Tre giorni a Taormina parlando di sé”, curata da Nunzio Zago e ripubblicata da Archilibri. A dialogare sui temi del libro saranno lo stesso Zago, direttore scientifico della Fondazione, e Giuseppe Traina, docente di Letteratura italiana all’Università di Catania e componente del comitato scientifico della Fondazione.

Domenica 14 giugno, nel giorno dell’anniversario della morte dello scrittore, il Loggiato della Fondazione ospiterà alle ore 21 un concerto per piano solo del pluripremiato Ruben Micieli, artista ormai di fama internazionale. Il musicista interpreterà composizioni di Frédéric Chopin e altri autori, e concluderà il concerto con una composizione scritta dallo stesso pianista, tra l’altro di origini comisane, per Bufalino. Anche in questo caso l’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti. Tra gli appuntamenti più attesi della rassegna c’è certamente il concerto di Giovanni Caccamo, in programma venerdì 19 giugno alle ore 21 nel Loggiato della Fondazione. Il cantautore modicano si esibirà insieme alla Sicily Orchestra diretta dal maestro Luigi Sferrazza, accompagnando il pubblico in un percorso tra i suoi successi e un omaggio al suo mentore Franco Battiato. La prevendita è disponibile su https://oooh.events/evento/giovanni-caccamo-lalba-dentro-limbrunire-biglietti/.

Domenica 21 giugno il festival tornerà a dare spazio al teatro con il monologo “Il Dio bambino”, interpretato da Fabio Troiano per la regia di Giorgio Gallione. Scritto trent’anni fa da Giorgio Gaber e Sandro Luporini, il testo conserva intatta la sua attualità muovendosi tra tenerezza e cinismo, tra il desiderio di paternità e la difficoltà di diventare adulti. Troiano accompagnerà il pubblico in un viaggio emotivo segnato dalla poetica gaberiana fatta di domande scomode e profonda fragilità umana. Il 28 giugno, alle ore 21, il festival celebrerà invece una delle passioni musicali più amate da Bufalino, il jazz, con il concerto del Giovanni Digiacomo Quartet. Ospite speciale della serata sarà Fabrizio Bosso, tra i più importanti trombettisti della scena jazz internazionale. Sul palco, insieme a Giovanni Digiacomo al sassofono, ci saranno Gianluca Di Ienno al pianoforte, Carlo Bavetta al basso e Pasquale Fiore alla batteria.

Il festival proseguirà sabato 4 luglio con l’attore Gaetano Aronica che porterà in scena “Il miracolo del bis. Frammenti di un dialogo immaginario” con Gesualdo Bufalino. L’adattamento e la regia sono firmati da Andrea Traina. Ed entrambi chiuderanno la sesta edizione del festival, domenica 5 luglio alle ore 21, nella multisala del “Cinema Golden” di Vittoria con la proiezione in anteprima del docufilm “Sulle soglie della notte. Gesualdo Bufalino, fotogrammi di una vita immaginaria”. L’ingresso alla proiezione sarà libero. Con questa nuova edizione “L’ingegnere di Babele” conferma così la volontà della Fondazione Gesualdo Bufalino di mantenere viva la lezione dello scrittore di Comiso, facendo dialogare la sua opera con i linguaggi del presente e con le nuove forme della narrazione contemporanea. Informazioni sul sito www.fondazionebufalino.it e sui canali social. Tutti gli incontri sono ad accesso gratuito ad esclusione del concerto di Caccamo.