Il conducente del camion dell’incidente stradale che si è verificato oggi lungo la SP 25 Ragusa–Marina di Ragusa, all’altezza dell’incrocio per Modica, è stato trasportato all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa.

Secondo quanto comunicato dai soccorsi intervenuti, l’uomo è stato estratto dalla cabina del camion dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Ragusa e successivamente affidato alle cure del personale del 118.

Per cause ancora in corso di accertamento, il camion si è parzialmente ribaltato sulla carreggiata durante la marcia. L’impatto ha provocato la dispersione del carico di sabbia trasportato, finito sull’asfalto.

La presenza del materiale sulla sede stradale ha reso necessario l’intervento per la messa in sicurezza dell’area. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di rimozione della sabbia e del pietrame caduti su entrambe le corsie.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità. Gli accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente e le cause del ribaltamento.

La chiusura del tratto sta interessando la SP 25 per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.