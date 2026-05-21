Un incidente si è verificato a Ragusa lungo la SP25, nei pressi dell’incrocio per Modica, dove un camion si è ribaltato. L’episodio ha reso necessario l’intervento dei soccorsi e la chiusura della strada.

Secondo quanto riportato nella segnalazione, il conducente del mezzo è rimasto incastrato all’interno della cabina dopo il ribaltamento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno liberato l’autista, successivamente affidato alle cure del personale del 118. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale per la gestione della viabilità e i rilievi.

La carreggiata è stata chiusa al traffico a causa della presenza del materiale del carico del camion, finito sulla sede stradale in entrambe le corsie.

Le operazioni di messa in sicurezza sono tuttora in corso per consentire la riapertura del tratto stradale e la rimozione del materiale disperso.

Non risultano al momento ulteriori informazioni sulle condizioni dell’autista. (foto Assenza)