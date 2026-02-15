Trema la terra in Sicilia. Una sequenza di eventi sismici localizzati nel distretto marittimo della Sicilia occidentale ha interessato la zona tra la tarda serata di ieri e le prime luci di questa mattina, generando apprensione tra la popolazione costiera.

La prima alle 22 circa difronte le isole Egadi alle 22. Due ore dopo un’altra scossa. Questa mattina inoltre la terra è tornata a tremare. Sono state rilevate scosse che vanno da magnitudo 3.9 Richter e magnitudo 3.7. Il terremoto è stato sentito anche a Trapani ed Erice.