La Rottamazione quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), si presenta come un’opportunità di “pulizia fiscale” senza precedenti, ma nasconde trappole procedurali che richiedono un’attenzione maniacale. Rispetto alle versioni del passato, il legislatore ha riscritto le regole del gioco: se da un lato aumenta la flessibilità sul numero di rate, dall’altro azzera la tolleranza sui tempi di versamento.
1. La trappola del “ritardo zero”: addio ai 5 giorni di grazia
È questo l’allarme principale lanciato dagli esperti dopo i chiarimenti di Telefisco 2026. Nelle edizioni precedenti (Ter e Quater), il contribuente godeva di una “zona franca” di 5 giorni oltre la scadenza.
- La novità: Con la Quinquies, la scadenza del 31 luglio 2026 (e le successive) diventa perentoria.
- Il rischio: Pagare anche solo 24 ore dopo il termine equivale, per il sistema, a un omesso versamento. Non esistono termini di grazia: la puntualità non è più un’opzione, ma il requisito essenziale per la sopravvivenza del piano.
2. Il nuovo regime di decadenza: il limite dei “due errori”
A bilanciare il rigore temporale interviene una nuova soglia quantitativa. Il beneficio della definizione agevolata non si perde più al primo intoppo, ma solo al verificarsi di specifiche condizioni:
- Il “bonus” di un errore: La decadenza scatta solo al mancato versamento di due rate, anche non consecutive.
- L’ultima rata è fatale: Attenzione estrema alla chiusura del piano (che può arrivare fino a 54 rate bimestrali, circa 9 anni). Per l’ultima rata non è ammessa alcuna flessibilità: saltarla significa perdere retroattivamente ogni sconto, con il ripristino totale di sanzioni e interessi.
- Soluzione unica: Chi sceglie di non rateizzare decade immediatamente se non rispetta la scadenza del 31 luglio.
3. L’insidia dell’effetto “trascinamento”
Un aspetto tecnico spesso sottovalutato riguarda l’imputazione dei pagamenti. Se si salta una rata e si paga la successiva, l’Agente della Riscossione (AdER) coprirà automaticamente il debito più vecchio.
Il consiglio dell’esperto: Questo meccanismo “salva” il contribuente dalla decadenza immediata, ma sposta il debito in avanti. Il rischio è arrivare a fine piano convinti di aver concluso, per poi scoprire che l’ultima rata risulta scoperta a causa del vecchio debito trascinato. Risultato? Decadenza totale e beffa finale.
Strategie e flessibilità: la revoca entro il 30 aprile
Come confermato durante gli ultimi forum fiscali, esiste una finestra di manovra per chi ha già presentato la domanda ma ha cambiato idea:
- Analisi del Prospetto Informativo: Prima di vincolarsi, è fondamentale confrontare il prospetto AdER con i propri flussi di cassa.
- Diritto di ripensamento: Entro il termine tassativo del 30 aprile 2026, il contribuente può integrare, modificare o revocare totalmente la domanda. Questa opzione è vitale per escludere carichi oggetto di contenzioso o debiti che potrebbero compromettere la sostenibilità del piano complessivo.
In sintesi: i pilastri della Quinquies
|Vantaggio
|Vincolo
|Sconto Totale su sanzioni e interessi.
|Zero tolleranza sui giorni di ritardo.
|Piani lunghi fino a 54 rate (9 anni).
|Decadenza al secondo errore o sull’ultima rata.
|DURC regolare immediato con la domanda.
|Interessi di dilazione al 3% annuo.
