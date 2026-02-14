La Sicilia si prepara a vivere una domenica di maltempo. Un intenso vortice ciclonico, nato dallo scontro tra gelide correnti artiche e aria più temperata afro-mediterranea, si sposterà nelle prossime ore dal Canale di Sicilia verso lo Ionio. Questo movimento darà il via a una fase di maltempo molto più acuta rispetto a quella odierna, con fenomeni che colpiranno l’Isola a ondate.
L’evoluzione della perturbazione
Il peggioramento entrerà nel vivo già durante la notte, per poi attraversare l’intera regione durante la giornata di domani, domenica 15 febbraio:
- Notte e primo mattino: Piogge e temporali colpiranno inizialmente i settori occidentali e meridionali. Al risveglio, i rovesci più intensi si concentreranno sulle zone occidentali, centrali e lungo la fascia settentrionale.
- Pomeriggio: Il cuore del maltempo si sposterà verso il Nord della Sicilia. Sono attesi temporali di forte intensità e nubifragi localizzati sui settori settentrionali, mentre sul resto dell’Isola si apriranno parziali schiarite con piogge più sporadiche.
- Sera: La situazione rimarrà critica soprattutto sul versante tirrenico centro-orientale, dove continueranno a insistere i fenomeni più rilevanti.
Mari e Venti: allerta per mareggiate
La vera criticità di questa tempesta sarà rappresentata dalla ventilazione e dallo stato del mare:
- Venti: Soffieranno correnti impetuose da Nord-Nord-Ovest (Maestrale) con intensità di burrasca.
- Mari: Lo Stretto di Sicilia risulterà molto agitato. Al largo sono previste condizioni proibitive per la navigazione con onde che potrebbero toccare i 4-5 metri d’altezza.
- Coste: Elevato il rischio di mareggiate lungo tutti i litorali esposti ai quadranti settentrionali.
Temperature
Le colonnine di mercurio rimarranno stazionarie o subiranno una lieve flessione, mantenendo un clima tipicamente invernale su tutta la regione. (fonte e foto Sicilia in Meteo)
