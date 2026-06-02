A Comiso, nel territorio del Ragusano, arriva in Consiglio comunale una richiesta precisa sull’organizzazione del servizio di rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE). I consiglieri comunali di Coraggio Comiso, Salvo Liuzzo e Cristina Betta, hanno annunciato la presentazione di una mozione urgente.
La proposta punta a chiedere all’Amministrazione comunale l’attivazione di open day dedicati e aperture straordinarie dell’Ufficio Anagrafe.
Negli ultimi giorni, secondo quanto riferito dagli stessi consiglieri, sono arrivate numerose segnalazioni di cittadini in difficoltà nel rinnovo del documento, soprattutto per chi lavora e non riesce a recarsi agli sportelli negli orari ordinari.
Le code e i tempi di attesa all’Ufficio Anagrafe di Comiso stanno generando disagi crescenti, in un contesto in cui la normativa europea prevede la progressiva sostituzione delle carte d’identità cartacee con la CIE entro il 3 agosto 2026.
Mozione per aperture straordinarie
La richiesta avanzata punta a organizzare almeno due open day nel mese di giugno, oppure aperture straordinarie ogni sabato, così da ridurre le difficoltà per i cittadini.
«Chi lavora non può permettersi lunghe attese o permessi ripetuti», hanno spiegato i consiglieri, sottolineando come l’attuale organizzazione non riesca a far fronte alla domanda.
L’idea, definita di “buon senso”, prevederebbe un potenziamento temporaneo del servizio con turnazioni e ore straordinarie del personale.
«È un intervento semplice ma utile – aggiungono Liuzzo e Betta – che può migliorare concretamente l’accesso al servizio per tutta la comunità».
La mozione sarà discussa in Consiglio comunale a Comiso con richiesta di trattazione urgente.
Lascia un commento