MARINA DI RAGUSA – Nuove regole per la sosta in Piazza Rabito, uno dei principali punti di accesso alla frazione balneare. Il Comune di Ragusa, in accordo con la società che gestisce il servizio dei parcheggi a pagamento, ha definito il nuovo piano tariffario delle strisce blu, introducendo agevolazioni per residenti, lavoratori e attività economiche locali.
L’obiettivo dichiarato è favorire una gestione più equilibrata della mobilità estiva senza penalizzare chi vive o lavora stabilmente nella località marinara.
Tra le novità più rilevanti c’è la possibilità di usufruire di un abbonamento mensile agevolato da 50 euro, riservato a residenti, proprietari di immobili, commercianti e dipendenti delle attività presenti a Marina di Ragusa.
Le altre tariffe previste sono:
- 14 euro per la sosta giornaliera;
- 35 euro per tre giorni consecutivi;
- 70 euro per l’abbonamento mensile ordinario.
Sosta gratuita nei giorni del mercato
Per garantire la piena fruibilità dell’area commerciale e sostenere le attività economiche, il Comune ha previsto una misura specifica nei giorni di mercato.
Ogni martedì e venerdì, dalle 8 alle 13, all’interno di Piazza Rabito saranno disponibili 131 posti auto gratuiti sui 180 complessivi presenti nell’area.
Una scelta che punta a mantenere facilmente accessibile la zona durante le giornate con maggiore affluenza di cittadini e visitatori.
Mobilità estiva, dal 15 giugno arriva il servizio interno
L’assessore alla Mobilità Giovanni Gurrieri ha ricordato che oltre metà del parcheggio continuerà a garantire la sosta libera e che restano disponibili ulteriori aree gratuite nelle vicinanze.
L’assessore ha inoltre richiamato l’attenzione sulle nuove disposizioni introdotte dalla riforma del Codice della Strada: chi supera il tempo di sosta pagato rischia l’immediata sanzione, senza la possibilità di regolarizzare successivamente pagando soltanto la differenza.
Il nuovo piano si inserisce in una strategia più ampia che riguarda la mobilità estiva della frazione marinara. A partire dal 15 giugno, infatti, entrerà in funzione il nuovo servizio di trasporto pubblico interno a Marina di Ragusa, pensato per favorire gli spostamenti, ridurre l’utilizzo dell’auto privata e migliorare la gestione dei flussi turistici durante la stagione balneare.
Secondo quanto comunicato oggi dall’Amministrazione comunale, il sistema punta a integrare parcheggi, trasporto pubblico e rotazione della sosta per garantire maggiore efficienza nei mesi di maggiore afflusso.
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