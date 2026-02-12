Modica – Settimana a “mezzo servizio” per le formazioni Next Gen della Volley Modica. Per la concomitanza del “Territorial Day”, infatti, la gara che vedeva impegnata la formazione under 15 sul campo della Proplayer Siracusa e quella della formazione under 19 che avrebbe dovuto ospitare la Fitness Solarino sono state rinviate a data da destinarsi.

Ha giocato e perso in tre set, la formazione che partecipa al campionato di Prima Divisione. Il sestetto di Alessandra Oggioni, nonostante il grande impegno profuso e i primi sprazzi di pallavolo di una certa qualità, si sono arresi sul campo della Koira Vittoria.

Sabato la formazione di coach Oggioni tornerà in campo al “Geodetico”, dove ospiterà i siracusani dell’Ascii Canicattini, mentre domenica pomeriggio in concomitanza con la gara di serie A3 al “PalaRizza” contro Sabaudia, la formazione Next Gen impegnata nel campionato di serie C sarà di scena in casa del Giavì Pedara in un match molto importante ai fini della classifica.