Non si placa l’ondata di maltempo che sta sferzando la Sicilia. Il bollettino meteorologico aggiornato conferma una situazione di criticità elevata per le prossime ore. Un profondo vortice depressionario continua a richiamare correnti instabili e violentissime, mettendo a dura prova il territorio regionale, con particolare riferimento ai versanti costieri e alle zone tirreniche.
Venti fino a forza di Tempesta
Il rischio principale è rappresentato dalla ventilazione. Persistono venti occidentali con intensità variabile tra burrasca e burrasca forte.
- Raffiche record: In alcune aree, i picchi raggiungeranno la forza di tempesta, rendendo pericolosi gli spostamenti e mettendo a rischio infrastrutture leggere, alberi e cartellonistica.
- Coste sotto assedio: Il violento impatto dei venti sulla superficie marina sta generando forti mareggiate lungo tutti i litorali esposti a Ovest e Nord-Ovest. Si raccomanda la massima prudenza in prossimità di moli, banchine e strade costiere.
Precipitazioni e temporali violenti
Il quadro atmosferico rimane fortemente perturbato anche sul fronte delle piogge:
- Zone a rischio: Le precipitazioni saranno da sparse a diffuse su tutta la regione, ma colpiranno con maggiore insistenza e violenza i settori tirrenici.
- Fenomeni intensi: Si attendono temporali accompagnati da rovesci di forte intensità, in grado di scaricare al suolo ingenti quantità d’acqua in breve tempo.
- Attività elettrica e grandine: Il fronte perturbato sarà caratterizzato da una frequente attività elettrica (fulmini) e raffiche discensionali improvvise durante i temporali.
Raccomandazioni alla cittadinanza
Le autorità locali invitano a limitare gli spostamenti solo ai casi di effettiva necessità. È fondamentale:
- Mettere in sicurezza oggetti su balconi e terrazze.
- Evitare le zone alberate e i sottopassi durante i rovesci più intensi.
- Non sostare sui litorali per osservare il moto ondoso.
