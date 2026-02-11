Una perturbazione di origine artica porterà piogge, temporali e mareggiate tra giovedì 12 e venerdì 13 febbraio. Ecco cosa aspettarsi. Il maltempo Sicilia torna protagonista con una nuova fase perturbata che colpirà l’isola tra giovedì 12 e venerdì 13 febbraio 2026. Dopo le prime piogge di oggi, una massa d’aria più fredda di origine artica raggiungerà il Mediterraneo, intensificando venti, mareggiate e fenomeni temporaleschi. Le condizioni meteo peggioreranno rapidamente, con un quadro che richiede attenzione soprattutto lungo le coste esposte.
Maltempo Sicilia: cosa accadrà nelle prossime ore
Il maltempo Sicilia si intensificherà già dalla notte, quando la perturbazione in arrivo da ovest porterà precipitazioni diffuse e un generale rinforzo dei venti. Gli esperti confermano che “altro forte maltempo è in arrivo nel week end di San Valentino, stavolta farà un poco più freddo perché ci saranno dei contributi di matrice artica”.
Oggi, mercoledì 11 febbraio, piogge e temporali attraverseranno l’isola da ovest verso est con rapidità, lasciando spazio a brevi schiarite serali prima del peggioramento più intenso atteso domani.
Venti tempestosi e mari molto agitati: le zone più a rischio
Il cuore dell’ondata di maltempo Sicilia sarà rappresentato dai venti. L’ultimo aggiornamento conferma “venti tempestosi con raffiche di fortunale sul basso Tirreno e stretto di Sicilia”.
Raffiche fino a burrasca forte
Le aree più esposte saranno:
- Canale di Sicilia
- Stretto di Sicilia
- Basso Tirreno
- Coste occidentali e meridionali
Le raffiche potranno superare localmente i 90 km/h, con possibili disagi alla viabilità marittima e costiera.
Mari agitati o molto agitati
I mari saranno “agitati o molto agitati, grossi il Canale di Sicilia e il Tirreno con violente mareggiate lungo le coste esposte ai venti turbolenti”. Le mareggiate potrebbero interessare:
- Litorale agrigentino
- Trapanese
- Palermitano occidentale
- Ragusano meridionale
Previsioni meteo Sicilia per giovedì 12 febbraio
Giovedì sarà la giornata più critica. Il tempo sarà “perturbato, con venti tempestosi e mari fino a grossi”.
Piogge e temporali
Attesi:
- rovesci intensi
- temporali sparsi
- possibili grandinate locali
- calo termico moderato
Le province più esposte: Trapani, Palermo, Agrigento, Ragusa, Siracusa.
Previsioni meteo Sicilia per venerdì 13 febbraio
Venerdì il maltempo persisterà, ma con fenomeni più irregolari. Il clima resterà ventoso, con mari ancora agitati e temperature sotto la media stagionale.
Perché questa ondata di maltempo è così intensa
L’arrivo di aria artica nel Mediterraneo crea un contrasto termico con le acque ancora relativamente miti. Questo genera:
- ciclogenesi rapida
- venti molto forti
- temporali intensi
- mareggiate diffuse
Un quadro tipico delle perturbazioni invernali più energiche.
Consigli utili e raccomandazioni
- Evitare spostamenti lungo le coste durante le mareggiate
- Prestare attenzione ai ponti e ai tratti esposti al vento
- Limitare la navigazione da diporto
- Seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile
