Una perturbazione di origine artica porterà piogge, temporali e mareggiate tra giovedì 12 e venerdì 13 febbraio. Ecco cosa aspettarsi. Il maltempo Sicilia torna protagonista con una nuova fase perturbata che colpirà l’isola tra giovedì 12 e venerdì 13 febbraio 2026. Dopo le prime piogge di oggi, una massa d’aria più fredda di origine artica raggiungerà il Mediterraneo, intensificando venti, mareggiate e fenomeni temporaleschi. Le condizioni meteo peggioreranno rapidamente, con un quadro che richiede attenzione soprattutto lungo le coste esposte.

Maltempo Sicilia: cosa accadrà nelle prossime ore

Il maltempo Sicilia si intensificherà già dalla notte, quando la perturbazione in arrivo da ovest porterà precipitazioni diffuse e un generale rinforzo dei venti. Gli esperti confermano che “altro forte maltempo è in arrivo nel week end di San Valentino, stavolta farà un poco più freddo perché ci saranno dei contributi di matrice artica”.

Oggi, mercoledì 11 febbraio, piogge e temporali attraverseranno l’isola da ovest verso est con rapidità, lasciando spazio a brevi schiarite serali prima del peggioramento più intenso atteso domani.

Venti tempestosi e mari molto agitati: le zone più a rischio

Il cuore dell’ondata di maltempo Sicilia sarà rappresentato dai venti. L’ultimo aggiornamento conferma “venti tempestosi con raffiche di fortunale sul basso Tirreno e stretto di Sicilia”.

Raffiche fino a burrasca forte

Le aree più esposte saranno:

Canale di Sicilia

Stretto di Sicilia

Basso Tirreno

Coste occidentali e meridionali

Le raffiche potranno superare localmente i 90 km/h, con possibili disagi alla viabilità marittima e costiera.

Mari agitati o molto agitati

I mari saranno “agitati o molto agitati, grossi il Canale di Sicilia e il Tirreno con violente mareggiate lungo le coste esposte ai venti turbolenti”. Le mareggiate potrebbero interessare:

Litorale agrigentino

Trapanese

Palermitano occidentale

Ragusano meridionale

Previsioni meteo Sicilia per giovedì 12 febbraio

Giovedì sarà la giornata più critica. Il tempo sarà “perturbato, con venti tempestosi e mari fino a grossi”.

Piogge e temporali

Attesi:

rovesci intensi

temporali sparsi

possibili grandinate locali

calo termico moderato

Le province più esposte: Trapani, Palermo, Agrigento, Ragusa, Siracusa.

Previsioni meteo Sicilia per venerdì 13 febbraio

Venerdì il maltempo persisterà, ma con fenomeni più irregolari. Il clima resterà ventoso, con mari ancora agitati e temperature sotto la media stagionale.

Perché questa ondata di maltempo è così intensa

L’arrivo di aria artica nel Mediterraneo crea un contrasto termico con le acque ancora relativamente miti. Questo genera:

ciclogenesi rapida

venti molto forti

temporali intensi

mareggiate diffuse

Un quadro tipico delle perturbazioni invernali più energiche.

Consigli utili e raccomandazioni