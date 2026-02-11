Ragusa – Un vuoto improvviso e profondo scuote l’intera comunità di Ragusa. La scomparsa prematura di Giorgio Giummarra, 47 anni, ha lasciato senza parole amici, colleghi e i tantissimi appassionati di motori che lo conoscevano e stimavano.

Giummarra non era solo un volto noto nel settore dell’automotive cittadino – storico e apprezzato meccanico della concessionaria Toyota – ma era soprattutto un’anima legata indissolubilmente al mondo delle corse. Pilota amatoriale dal talento cristallino e dalla grande carica umana, era diventato negli anni un veterano delle cronoscalate siciliane. La sua presenza era una costante alla Monti Iblei, la celebre corsa che si snoda tra Roccazzo e Chiaramonte Gulfi, dove Giorgio metteva in pista non solo i cavalli della sua auto, ma anche una passione contagiosa.

La notizia del decesso, avvenuto in modo del tutto inaspettato, si è diffusa rapidamente nel capoluogo ibleo. Chi lo ha conosciuto nella vita quotidiana ne ricorda la cordialità e l’approccio sempre solare, tipico di chi ha fatto del proprio lavoro e dei propri hobby una ragione di vita. Numerosi i messaggi di vicinanza arrivati alla famiglia da parte di colleghi piloti e semplici cittadini, tutti uniti nel dolore per la perdita di un uomo ancora nel pieno della sua maturità.

L’ultimo saluto

Ragusa si prepara ora a rendere omaggio al “suo” pilota. Le esequie per l’estremo saluto a Giorgio Giummarra saranno celebrate oggi, mercoledì 11 febbraio, alle ore 15:00, presso la parrocchia di San Giuseppe Artigiano.