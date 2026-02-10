Modica – Riprendono oggi, con la seduta in sala pesi, gli allenamenti dell’Avimec Modica in vista della difficile gara casalinga di domenica prossima quando al “PalaRizza” a far visita ai biancoazzurri di coach Enzo Distefano ci sarà la Viridex Sabaudia. Bertozzi e compagnia sono reduci dal successo di Lecce, dove il sestetto modicano avanti di due set nei confronti dei salentini, ha subito la rimonta per poi vincere al tie break, dimostrando di avere carattere, orgoglio e di essere un gruppo giovane ma qualitativamente valido.

Ad analizzare a mente fredda la gara di Tricase è coach Enzo Distefano: “La vittoria contro Lecce – dichiara il tecnico dell’Avimec Modica – è molto importante perchè arriva dopo le sconfitte con Reggio Calabria e Castellana e riporta sorrisi e maggiore entusiasmo e soprattutto rialza il morale. Giocare a Tricase contro Lecce è stato sempre difficilissimo e portare via due punti proprio quest’anno con i salentini che sono ben attrezzati e lo conferma l’arrivo dell’opposto Santangelo assume un valore ancora più importante. È stata una partita dai due volti – continua – perchè dopo aver vinto magistralmente i primi due set senza grandi difficoltà, ci siamo trasformati nel terzo e quarto parziale, ma Lecce ci ha messo del suo con una grande reazione d’orgoglio che ha permesso loro di recuperare due set e rimandare ogni decisione al tie break. Devo però dire che l’approccio alla gara e la determinazione avuta nel quinto set è stata importante.

Siamo andati al cambio campo avanti 8/3 e questo ci ha permesso di gestire serenamente il loro ritorno e vincere il set 15/10. Siamo stati bravi – sottolinea – a renderci conto immediatamente degli errori commessi e dei margini di miglioramento che avevamo in questa partita e abbiamo portato a casa due punti che a un cero punto del match sembravano quasi insperati. La determinazione e la voglia di far bene e di portare a casa punti fondamentali in questa fase di campionato – conclude Enzo Distefano – sicuramente ha risvegliato in tutti noi la consapevolezza che ci ha permesso di vincere reagendo a una situazione che si era veramente complicata visto che Lecce era riuscito a riequilibrare la partita e sulle ali dell’entusiasmo era riuscito a guadagnare l’inerzia. Putini è stato bravo e determinante a innescare nella maniera giusta le nostre bocche di fuoco nei momenti decisivi, ma tutti i ragazzi hanno interpretato bene sia a muro che in battuta la fase finale dell’incontro e credo che alla fine la vittoria al tie break sia giusta e ha premiato la squadra”.

Nella gara contro Lecce c’è da registrare il traguardo dei 200 muri tagliato da Daniele Buzzi, che con i suoi 11 punti messi a referto ha dato il suo valido contributo per la conquista dei due punti.

Da oggi, però si volta pagina e ci si concentra sulla sfida delle 16 di domenica prossima al “PalaRizza” contro Sabaudia.