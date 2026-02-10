La Sicilia entra nelle ore più delicate di questa fase di maltempo. La notte tra martedì e mercoledì segna infatti l’avvicinarsi di una nuova perturbazione atlantica, più intensa della precedente, che nelle prossime 48 ore investirà l’isola con piogge, temporali, venti tempestosi e mareggiate lungo le coste. Le previsioni confermano un quadro in rapido peggioramento, con fenomeni che diventeranno via via più diffusi e violenti.

La notte del peggioramento: piogge in arrivo da ovest

Nelle prossime ore i primi rovesci raggiungeranno i settori occidentali, per poi estendersi rapidamente verso il resto della regione. Si tratta del preludio a una giornata, quella di mercoledì, che si annuncia instabile fin dal mattino, con temporali sparsi e schiarite brevi e irregolari.

Le temperature resteranno miti, ma i venti inizieranno a rinforzare, soprattutto lungo il Tirreno e sullo Stretto di Sicilia, dove già dalla notte sono attese raffiche di burrasca.

Giovedì: venti tempestosi e mari in burrasca

Il vero cuore della perturbazione arriverà giovedì. Le ultime analisi meteo parlano di venti tempestosi, con raffiche che potrebbero superare i 120 km/h nelle zone più esposte. Un quadro che richiama condizioni tipiche di un fortunale, con possibili disagi alla viabilità e ai collegamenti marittimi.

Il mare sarà in forte aumento: onde alte fino a 6–7 metri sono previste al largo del Tirreno e dello Stretto, con mareggiate che potrebbero causare danni e allagamenti nelle aree costiere più vulnerabili.

Venerdì: mareggiate e instabilità diffusa

La giornata di venerdì non porterà ancora la stabilità sperata. Il fronte perturbato continuerà a influenzare la Sicilia, con piogge intermittenti, temporali e venti ancora sostenuti. Le mareggiate proseguiranno lungo le coste tirreniche e meridionali, mentre nelle zone interne non si escludono fenomeni intensi a carattere sparso.

Le province settentrionali saranno le più esposte, ma nessun settore dell’isola sarà completamente al riparo.

Raccomandazioni per le prossime ore

Con un quadro meteorologico così complesso, è importante adottare alcune precauzioni:

evitare spostamenti nelle ore di vento forte

non sostare in prossimità di alberi o strutture instabili

prestare attenzione alle zone costiere soggette a mareggiate

evitare sottopassi e aree a rischio allagamento

seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile

La notte porterà i primi segnali del peggioramento, ma sarà tra giovedì e venerdì che la Sicilia dovrà affrontare le condizioni più critiche.