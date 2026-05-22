A Ragusa si sono conclusi i lavori di ripristino e riqualificazione del marciapiede e del manto stradale di piazza Benedetto Croce. Lo rende noto l’assessorato al Verde pubblico del Comune di Ragusa.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale, gli interventi hanno riguardato il rifacimento dell’area dopo la rimozione di due pini le cui radici avevano provocato il sollevamento del marciapiede e della sede stradale adiacente.

Il Comune di Ragusa precisa che i due alberi rimossi non erano in asse e rappresentavano “un potenziale pericolo per la pubblica incolumità” a causa dei danni provocati alla pavimentazione e alla carreggiata.

Nell’ambito dei lavori sono stati piantumati cinque alberi di “Prunus pissardi nigra”, collocati rispettando le distanze previste dal regolamento del verde approvato nel 2022.

L’assessorato al Verde pubblico ricorda inoltre che l’intervento era stato annunciato prima dell’avvio del cantiere con il comunicato stampa numero 154 dell’8 aprile 2026.

Secondo quanto reso noto dal Comune, la riqualificazione ha interessato sia il marciapiede sia il manto stradale della piazza cittadina. L’intervento è stato eseguito dopo le criticità riscontrate nell’area a causa dell’apparato radicale dei pini precedentemente presenti.

Nella nota diffusa dall’amministrazione vengono inoltre allegate fotografie relative allo stato degli alberi rimossi e delle nuove piantumazioni effettuate nell’area di piazza Benedetto Croce.

L’intervento rientra nelle attività di manutenzione e gestione del verde urbano curate dall’assessorato comunale competente. Il Comune evidenzia che le nuove alberature sono state collocate seguendo quanto previsto dal regolamento del verde cittadino approvato nel 2022.