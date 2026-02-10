Modica – “Un ragazzino di grande talento, protetto da una splendida famiglia in una società sportiva seria che lo accudisce. E’ venuto a trovarmi Matteo Spada, 14 anni, ciclista su strada e grande promessa a livello nazionale del suo sport”. E’ quanto afferma il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto.

“Assieme al presidente della Cycling Team Nial Nizzoli Almo Salvatore D’Aquila, ai suoi genitori e al fratellino – continua il sindaco Monisteri – che mi dicono sia una promessa del tennnis, Matteo mi ha raccontato delle sue 11 vittorie e dei suoi 15 podi della scorsa stagione che gli hanno permesso di essere al quarto posto nella classifica nazionale di categoria

Velocista naturale che si va specializzando anche nelle salite -ha già vinto una cronoscalata-, Matteo, che studia allo Scientifico, ha grandi sogni e ottime prospettive.

A cominciare da quella di essere il primo ciclista professionista modicano. Secondo il suo presidente, può farcela. Dopo averlo sentito e averne apprezzato la maturità, ne sono convinta anch’io!!!”.