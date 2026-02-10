Modica – Il Comune di Modica aderirà alle definizioni agevolate (rottamazione locale) per i tributi comunali adottando apposita delibera Consiliare che ne recepisca la misura? A chiederlo con un’apposita interrogazione è il consigliere comunale Giovanni Spadaro, esponente del Partito Democratico. Spadaro ha depositato ufficialmente l’interrogazione indirizzata al Sindaco e al Presidente del Consiglio per sollecitare l’adozione della sanatoria sui tributi locali introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.

Al centro del dibattito c’è la facoltà concessa dal Governo agli enti locali di applicare una definizione agevolata su pendenze riguardanti IMU, TARI e sanzioni stradali, permettendo ai cittadini di saldare il solo capitale senza il carico di interessi e sanzioni.

La proposta: autonomia e riscossione “etica”

A differenza della Rottamazione-quinquies nazionale gestita dall’AdER, la versione locale richiede un passaggio deliberativo obbligatorio da parte del Comune. Nell’atto ispettivo, Spadaro sottolinea come questa misura rappresenti un’occasione strategica per:

Recuperare crediti difficili: Incassare somme che l’ente fatica a riscuotere da anni.

Incassare somme che l’ente fatica a riscuotere da anni. Sostenere i cittadini in difficoltà: Distinguere tra grandi evasori e chi, a causa di crisi economiche, si è trovato in una condizione di “inadempimento incolpevole”.

Distinguere tra grandi evasori e chi, a causa di crisi economiche, si è trovato in una condizione di “inadempimento incolpevole”. Ridurre il contenzioso: Sfoltire le liti legali tra uffici tributari e contribuenti.

I paletti della Corte dei Conti

L’interrogazione richiama la necessaria cautela finanziaria citando la Corte dei Conti (Delibera 22/2023). La magistratura contabile ha infatti chiarito che tali sanatorie sono legittime solo se non minano l’equilibrio di bilancio dell’ente e se non diventano una prassi sistematica per mascherare carenze strutturali nelle entrate.

Il consigliere Spadaro chiede risposte chiare su tre punti cardine che migliaia di modicani attendono di conoscere:

Se la Giunta intenda proporre al Consiglio l’atto deliberativo necessario per attivare la sanatoria. Quali imposte (IMU, TARI, etc.) e quali annualità saranno incluse nel provvedimento. Quali saranno le modalità per la presentazione delle istanze e le scadenze definitive per i contribuenti.