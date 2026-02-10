Un mercoledì 11 febbraio all’insegna del maltempo per la Sicilia. Una prima perturbazione di origine atlantica attraverserà rapidamente l’Isola nelle prossime ore, aprendo la strada a un peggioramento ben più severo atteso per la giornata di giovedì 12 febbraio quando arriveranno venti tempestosi e mari grossi con forti mareggiate lungo le coste esposte.
Ecco il dettaglio per domani e la tendenza per le ore successive:
Previsioni meteo per mercoledì 11 febbraio
La giornata sarà caratterizzata da un fronte perturbato che si muoverà velocemente da Ovest verso Est:
- Mattinata: Il tempo peggiorerà drasticamente a partire dai settori occidentali e meridionali, con rovesci e temporali che si estenderanno rapidamente al resto della regione nel corso della mattinata.
- Pomeriggio: Prime schiarite sulla Sicilia occidentale, mentre le precipitazioni continueranno a insistere lungo la fascia settentrionale e ionica.
- Sera: Si prevede un temporaneo miglioramento, ma sarà solo una tregua effimera: durante la notte tra mercoledì e giovedì è atteso l’ingresso di un secondo fronte atlantico, molto più violento e organizzato.
Temperature e Venti
- Termometri: Si registrerà un temporaneo rialzo termico a causa del richiamo di correnti più miti che precedono la tempesta.
- Eolo: I venti soffieranno con intensità moderata o forte dai quadranti occidentali. Attenzione alle raffiche di burrasca attese sul Mar Tirreno e sullo Stretto di Sicilia, destinate a intensificarsi ulteriormente nelle ore notturne.
Mari e Navigazione
Le condizioni marittime volgeranno rapidamente al peggio. I bacini attorno all’Isola risulteranno da molto mossi a agitati. Il moto ondoso subirà un’impennata proprio in tarda notte, partendo dai settori di Ponente, segnale dell’imminente fase di maltempo estremo di giovedì.
Tendenza per giovedì 12: allerta per venti tempestosi
I modelli confermano per giovedì una giornata critica: sono previsti venti tempestosi e mari che potrebbero diventare “grossi” (con onde oltre i 5-6 metri), rendendo la navigazione estremamente pericolosa.
