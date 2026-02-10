Modica – “E’ pubblicato sul sito del Comune di Modica l’avviso a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 19 e 20 gennaio 2026 -Ciclone Harry”. Lo annuncia il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto. Sul sito del nostro ente sono disponibili i moduli B1 e C1 per la segnalazione e la ricognizione dei danni subiti:

alle abitazioni (modulo B1)

alle attività produttive ed economiche (modulo

C1) I moduli, debitamente compilati, dovranno essere poi trasmessi al comune di Modica entro il 27 febbraio 2026, preferibilmente a mezzo PEC protocollo.comune.modica@pec.it e dovranno contenere:

la segnalazione dettagliata dei danni subiti e direttamente riconducibili all’evento meteorologico

una quantificazione analitica dei danni, con la descrizione delle spese necessarie per il ripristino funzionale delle abitazioni e per la ripresa delle attività economiche e produttive

un adeguato supporto fotografico a corredo della segnalazione

l’indicazione obbligatoria di recapiti aggiornati (telefono ed e-mail/PEC) del soggetto segnalante, necessari per eventuali successive comunicazioni e per l’aggiornamento o l’integrazione dei dati, anche tramite ulteriori schede o moduli che potranno essere richiesti in futuro

Il nostro Ufficio di Protezione Civile comunale resta a disposizione per ulteriori informazioni”.