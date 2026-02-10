Ragusa – La Prefettura di Ragusa, in collaborazione con i Comuni di Ragusa e di Comiso, celebrerà oggi, martedì 10 febbraio, il Giorno del Ricordo, solennità civile nazionale istituita con la legge 30 marzo 2004, n. 92, per commemorare i massacri delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata.

Le celebrazioni avranno inizio alle ore 9:00 a Ragusa con un momento commemorativo dinanzi alla lapide dedicata “Ai martiri delle Foibe e agli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia”, posta sul prospetto adiacente l’ingresso del Palazzo Municipale, dove sarà deposta una corona di fiori.

Successivamente, alle ore 11:00, la cerimonia proseguirà presso il Teatro Naselli di Comiso dove gli alunni degli Istituti: I.S.I.S. “G. Carducci”, I.C. “Verga”, I.C. “ Pirandello” e I.C. “G. Bufalino” si esibiranno con intermezzi di musiche e parole sul tema delle foibe.

La ricorrenza ha l’obiettivo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, nonché dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della complessa vicenda del confine orientale.