Ragusa – Con la conclusione della stagione venatoria, l’Amministrazione Comunale di Ragusa ricorda a tutti i cacciatori l’obbligo di restituzione del tesserino regionale relativo all’annata appena trascorsa. Come previsto dalla normativa vigente, il termine ultimo per la riconsegna è fissato tassativamente entro il 30 marzo. La puntualità nell’adempimento è fondamentale per consentire il monitoraggio dell’attività venatoria e la corretta pianificazione della prossima stagione.
Per agevolare il ritiro, gli uffici competenti osserveranno il seguente calendario:
- martedì e giovedì dalle 8:30 alle 14 e dalle 14:30 alle 17:30;
- mercoledì dalle 8:30 alle 14.
La sede deputata alla ricezione dei tesserini è situata presso la Zona Artigianale di contrada Mugno, in Via Onorevole Corrado Di Quattro.
