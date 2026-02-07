Modica – Il Modica Calcio si prepara ad un lungo weekend con partenza Sabato pomeriggio per raggiungere Gliaca di Piraino e sfidare la Nebros nella ventunesima giornata di campionato. Sfida dura da affrontare, in parte per la distanza ma in gran parte perché di fronte ci sarà una squadra che in casa ha sempre dimostrato di saper dare filo da torcere a tutte le contendenti del suo girone. Una formazione ben allenata da Francesco Palmeri e che conta su elementi di spicco come Ferrè e Bontempo, oltre all’ex Margaritini.

La classifica recita 19 punti ad una sola lunghezza dal Giarre attualmente in zona playout con diverse squadre racchiuse in tre punti fino alla penultima Rosmarino a 16 punti. Il Modica, dal canto suo, sa di avere i favori del pronostico e la voglia di raggiungere le 18 vittorie consecutive mantiene alto il ritmo, anche a fronte dei 15 punti di distacco dalla seconda, Messana, che in questa domenica sarà impegnata in un grande scontro al vertice contro il Vittoria.

Mister Raciti potrà contare sul gruppo che ogni giorno diventa sempre più coeso e decisivo, anche nelle gare più difficili come quella giocata in casa contro il Melilli, dove solo un episodio può cambiare le sorti del match, episodi che questa squadra è brava a creare e a concretizzare.

Alla vigilia mister Raciti dichiara: “Sappiamo che ci aspetta una partita difficile, su un campo dove poche squadre riescono a imporsi. Abbiamo preparato la gara con grande attenzione ai dettagli, lavorando sia sull’aspetto tattico sia su quello mentale. Serviranno intensità, concentrazione e la capacità di leggere i momenti della partita, perché contro squadre così non puoi permetterti cali, quindi sui record della squadra come monito per continuare a vincere e più che ai record, pensiamo al percorso.

È chiaro che vincere aiuta a mantenere alto l’entusiasmo, ma lo stimolo vero deve essere quello di migliorarsi ogni settimana e affrontare ogni partita come se fosse la più importante. Se poi arrivano anche numeri importanti, ben venga, ma sono una conseguenza del lavoro quotidiano. – infine due battute su Cappello, una giovane promessa di questo calcio – Il regolamento impone l’utilizzo degli Under, ma ragazzi come Cappello vanno oltre l’obbligo. La cosa più importante è l’atteggiamento, lui scende in campo con personalità, concentrazione e maturità, come un giocatore esperto.

Avere giovani che interpretano la gara in questo modo è un valore aggiunto enorme per la squadra.” Una gara, dunque, tra chi vuole continuare la sua cavalcata e chi cercherà in tutti i modi di guadagnare punti salvezza e una buona iniezione di fiducia per la fase conclusiva della stagione.

Vediamo i convocati di mister Raciti per la gara di Domenica 8 Febbraio alle 15:00 allo Stadio “Enzo Vasi” di Gliaca di Piraino:

Portieri: Romano, Troppo

Difensori: Brugaletta N., Mollica, Brugaletta S., Spadaro, Sangare

Centrocampisti: Parisi, Valenca, Incatasciato, Maimone, Sessa, Asero, Alioto,

Misseri, Sclafani, Federico, Fravola, Cappello

Attaccanti: Belluso, Savasta, Torres, Bonanno