Il tumore del pancreas è una delle neoplasie più aggressive e, spesso, silenziose fino a quando non è troppo avanzato. In Italia, ogni anno vengono diagnosticati circa 10 000 nuovi casi, di cui una quota significativa è residente in Sicilia, dove la presenza di centri oncologici specializzati è cruciale per migliorare la sopravvivenza. In questo articolo, ti guideremo passo passo attraverso i sintomi, le modalità diagnostiche, le opzioni terapeutiche più recenti e le strutture locali dove è possibile ricevere assistenza. Se ti chiedi “perché è così difficile da individuare?” o “come posso agire subito?”, continua a leggere: le informazioni qui contenute ti daranno gli strumenti per affrontare la situazione con consapevolezza.

Che cos’è il tumore al pancreas ?

Il pancreas, organo retroperitoneale che svolge funzioni endocrine ed esocrine, può sviluppare diverse forme di neoplasia. L’adenocarcinoma duttale è il tipo più frequente (≈ 85 % dei casi) e si origina dalle cellule dei dotti pancreatici. Altre forme includono tumori neuroendocrini (≈ 5 %) e cistoadenomi.

Tipologie più comuni

Adenocarcinoma duttale – aggressivo, correlato a mutazioni KRAS.

– aggressivo, correlato a mutazioni KRAS. Tumori neuroendocrini – più lenti, talvolta associati a sindrome di Zollinger‑Ellison.

– più lenti, talvolta associati a sindrome di Zollinger‑Ellison. Cistoadenomi – lesioni benigne, ma con potenziale di malignizzazione.

Adenocarcinoma duttale

Il tumore più frequente colpisce la capofilia del pancreas: si manifesta con dolore addominale, ittero e perdita di peso. La sua prognosi è legata allo stadio al momento della diagnosi (media di 5‑anno di sopravvivenza < 10 % negli stadi avanzati).

Quali sono i segnali di allarme ?

Il tumore del pancreas è noto per la sua insidiosità. I sintomi possono essere confusi con patologie più comuni (gastrite, colecistite), perciò è fondamentale conoscere i segnali di allarme .

Sintomi precoci e spesso ignorati

Dolore addominale o alla schiena, peggiore dopo i pasti.

o alla schiena, peggiore dopo i pasti. Perdita di appetito e dimagrimento inspiegabile (≥ 5 % del peso corporeo).

e (≥ 5 % del peso corporeo). Ittero (ingiallimento della pelle e degli occhi) quando il tumore occlude il dotto biliare.

(ingiallimento della pelle e degli occhi) quando il tumore occlude il dotto biliare. Nausea e vomito ricorrenti, soprattutto al risveglio.

Quando i sintomi richiedono un pronto intervento

Se compaiono dolore intenso , ittero improvviso o feci chiare (steatorrea), è consigliabile recarsi al pronto soccorso o contattare il proprio medico di famiglia entro 24 ore.

Come avviene la diagnosi ?

Una diagnosi tempestiva richiede una combinazione di esami di laboratorio, imaging e, in alcuni casi, biopsia.

Esami di laboratorio

CA 19‑9 : marcatore tumorale presente in circa il 70% dei pazienti, utile per monitorare la risposta al trattamento.

: marcatore tumorale presente in circa il 70% dei pazienti, utile per monitorare la risposta al trattamento. Esami genetici : ricerca di mutazioni KRAS, TP53, BRCA2 (questi ultimi indicano possibili terapie mirate).

Imaging e biopsia guidata

Esame Vantaggi Limiti TC (TAC) addominale Rapida, buona visualizzazione della massa. Sensibilità inferiore per lesioni < 2 cm. RM (Risonanza Magnetica) Dettaglio dei dotti, nessuna radiazione. Costosa, non sempre disponibile. Ecoendoscopia (EUS) + biopsia Alta precisione per lesioni piccole, permette prelievo tissutale. Invasiva, richiede anestesia locale.

Risonanza magnetica (RM) vs TAC

La RM con sequenza MRCP è preferita per valutare l’invasività dei dotti biliari.

è preferita per valutare l’invasività dei dotti biliari. La TAC multidetector è più indicata per la stadiazione (valutazione dei linfonodi e metastasi polmonari).

Stadi di avanzamento e prognosi

Il sistema TNM (Tumore‑Nodo‑Metastasi) è la base per la classificazione da IA ​​(tumore confinato) a IV (metastasi a distanza).

Sistema TNM e classificazione IA‑IV

Stadio Descrizione Sopravvivenza media (anni) IA Tumore ≤ 2 cm, nessun linfonodo coinvolto. 2-3 IB‑II Tumore 2‑4 cm, linfonodi regionali limitati. 1‑1,5 III Invasione vascolare o perineurale, linfonodi più estesi. < 1 IV Metastasi a fegato, polmoni o peritoneo. < 0,5

Statistiche di sopravvivenza in Italia

Secondo l’ AIRC (2023), la sopravvivenza a 5 anni per tutti gli stadi combinati è del 9 % , ma sale al 30 % per i pazienti operati in stadio precoce. La differenza regionale è evidente: la Sicilia registra una media leggermente inferiore a causa di diagnosi più tardiva.

Le opzioni terapeutiche attuali

Il trattamento è multidisciplinare: chirurgia, chemioterapia, radioterapia, terapia mirata e, sempre più, immunoterapia.

Chirurgia: la procedura di Whipple

La pancreatoduodenectomia (operazione di Whipple) è indicata per tumori situati nella testa del pancreas (≈ 70 % dei casi) e prevede la rimozione di pancreas, duodeno, parte dello stomaco e linfonodi. L’intervento ha un tasso di morbilità del 30% ma offre le migliori possibilità di guarigione allo stadio IA‑II.

Terapie mirate e studi clinici in corso

Inibitori PARP (olaparib) per mutazioni BRCA1/2.

(olaparib) per mutazioni BRCA1/2. Sperimentazione NCT04581469 (combo KRAS‑G12C + immunoterapia) in fase 2

Supporto psicologico e assistenza territoriale

Centri oncologici di riferimento in Sicilia per tumore del pancreas

Centro Città Ruolo/Note cliniche ISMETT – Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione Palermo Centro di eccellenza regionale per chirurgia epato‑pancreatica; alto volume di interventi complessi. Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello Palermo Struttura oncologica pubblica con percorsi multidisciplinari per tumori solidi, incluso pancreas. Ospedale Civico – ARNAS Palermo Palermo Centro pubblico con esperienza consolidata in oncologia e chirurgia maggiore. Garibaldi‑Nesima Catania Tra i principali centri oncologici della Sicilia orientale; gestione multidisciplinare dei tumori pancreatici. Azienda Ospedaliera Cannizzaro Catania Centro ad alta specializzazione con unità di chirurgia oncologica e oncologia medica. Istituto Oncologico del Mediterraneo (IOM) Viagrande (CT) Struttura dedicata alla cura dei tumori, con team multidisciplinare e servizi integrati. Fondazione IOM Viagrande (CT) Attiva in oncologia clinica e supporto ai pazienti. ASP Ragusa – Presidi ospedalieri (Ragusa, Modica, Vittoria) Ragusa Attiva in oncologia clinica e supporto ai pazienti

Associazioni di pazienti e gruppi di sostegno

Contatti diretti dei centri oncologici e ospedali con psico‑oncologia

Struttura Città Telefono Citazioni ISMETT – Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione Palermo 091 2192111 (centralino) • 091 2192133 (prime visite) • 091 2192722 (CUP) Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello Palermo 091 6802111 (Cervello) • 091 7801111 (Villa Sofia) • 091 6802750 (URP) ARNAS Garibaldi – Presidio Garibaldi‑Nesima Catania 800 811 129 (da rete fissa) • 02 945 675 00 (da cellulare) Azienda Ospedaliera Cannizzaro Catania 095 726 1111 (centralino) Istituto Oncologico del Mediterraneo (IOM) Viagrande (CT) 095 7895000 • 095 7901400 ASP Ragusa – Dipartimento Oncologico Ragusa 0932-448111 Ospedale Giovanni Paolo II – ASP Ragusa Ragusa 0932-448111

Contatti utili per supporto psicologico

Servizio Contatto SIPO Sicilia – Società Italiana di Psico‑Oncologia sipo.regionesicilia@gmail.com SIPO nazionale segreteria@siponazionale.it

FAQ – le domande più frequenti

1. Quali sono i primi sintomi da non sottovalutare?

I segnali più precoci includono dolore addominale persistente, perdita di peso non spiegata e ittero improvviso. Se comparire, è consigliabile richiedere una visita specialistica entro 48 ore.

2. Quanto tempo ci vuole per ottenere una diagnosi definitiva?

Dalla prima visita specialistica a una conferma istologica, il percorso dura in media 2‑4 settimane , a seconda della disponibilità di imaging e della necessità di biopsia guidata.

3. Esistono cure curative per il tumore al pancreas?

Solo una piccola percentuale di pazienti (≈ 15%) è operabile in fase precoce e può raggiungere una remissione a lungo termine. Per gli altri, le terapie moderne (chemioterapia, immunoterapia, terapie mirate) migliorano la sopravvivenza e la qualità della vita.

Il tumore del pancreas resta una sfida clinica, ma la diagnosi precoce, l’accesso a centri oncologici specializzati e le terapie innovative stanno riducendo il diverso di sopravvivenza. Se sospetti uno dei sintomi descritti, non rimandare: un consulto tempestivo può fare la differenza. Per i residenti in Sicilia, i punti di riferimento sono i dipartimenti oncologici di Ragusa, Catania e Palermo, dove è possibile accedere a trattamenti avanzati e un supporto psicologico dedicato.