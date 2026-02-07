Il tumore del pancreas è una delle neoplasie più aggressive e, spesso, silenziose fino a quando non è troppo avanzato. In Italia, ogni anno vengono diagnosticati circa 10 000 nuovi casi, di cui una quota significativa è residente in Sicilia, dove la presenza di centri oncologici specializzati è cruciale per migliorare la sopravvivenza. In questo articolo, ti guideremo passo passo attraverso i sintomi, le modalità diagnostiche, le opzioni terapeutiche più recenti e le strutture locali dove è possibile ricevere assistenza. Se ti chiedi “perché è così difficile da individuare?” o “come posso agire subito?”, continua a leggere: le informazioni qui contenute ti daranno gli strumenti per affrontare la situazione con consapevolezza.
Che cos’è il tumore al pancreas ?
Il pancreas, organo retroperitoneale che svolge funzioni endocrine ed esocrine, può sviluppare diverse forme di neoplasia. L’adenocarcinoma duttale è il tipo più frequente (≈ 85 % dei casi) e si origina dalle cellule dei dotti pancreatici. Altre forme includono tumori neuroendocrini (≈ 5 %) e cistoadenomi.
Tipologie più comuni
- Adenocarcinoma duttale – aggressivo, correlato a mutazioni KRAS.
- Tumori neuroendocrini – più lenti, talvolta associati a sindrome di Zollinger‑Ellison.
- Cistoadenomi – lesioni benigne, ma con potenziale di malignizzazione.
Adenocarcinoma duttale
Il tumore più frequente colpisce la capofilia del pancreas: si manifesta con dolore addominale, ittero e perdita di peso. La sua prognosi è legata allo stadio al momento della diagnosi (media di 5‑anno di sopravvivenza < 10 % negli stadi avanzati).
Quali sono i segnali di allarme ?
Il tumore del pancreas è noto per la sua insidiosità. I sintomi possono essere confusi con patologie più comuni (gastrite, colecistite), perciò è fondamentale conoscere i segnali di allarme .
Sintomi precoci e spesso ignorati
- Dolore addominale o alla schiena, peggiore dopo i pasti.
- Perdita di appetito e dimagrimento inspiegabile (≥ 5 % del peso corporeo).
- Ittero (ingiallimento della pelle e degli occhi) quando il tumore occlude il dotto biliare.
- Nausea e vomito ricorrenti, soprattutto al risveglio.
Quando i sintomi richiedono un pronto intervento
Se compaiono dolore intenso , ittero improvviso o feci chiare (steatorrea), è consigliabile recarsi al pronto soccorso o contattare il proprio medico di famiglia entro 24 ore.
Come avviene la diagnosi ?
Una diagnosi tempestiva richiede una combinazione di esami di laboratorio, imaging e, in alcuni casi, biopsia.
Esami di laboratorio
- CA 19‑9 : marcatore tumorale presente in circa il 70% dei pazienti, utile per monitorare la risposta al trattamento.
- Esami genetici : ricerca di mutazioni KRAS, TP53, BRCA2 (questi ultimi indicano possibili terapie mirate).
Imaging e biopsia guidata
|Esame
|Vantaggi
|Limiti
|TC (TAC) addominale
|Rapida, buona visualizzazione della massa.
|Sensibilità inferiore per lesioni < 2 cm.
|RM (Risonanza Magnetica)
|Dettaglio dei dotti, nessuna radiazione.
|Costosa, non sempre disponibile.
|Ecoendoscopia (EUS) + biopsia
|Alta precisione per lesioni piccole, permette prelievo tissutale.
|Invasiva, richiede anestesia locale.
Risonanza magnetica (RM) vs TAC
- La RM con sequenza MRCP è preferita per valutare l’invasività dei dotti biliari.
- La TAC multidetector è più indicata per la stadiazione (valutazione dei linfonodi e metastasi polmonari).
Stadi di avanzamento e prognosi
Il sistema TNM (Tumore‑Nodo‑Metastasi) è la base per la classificazione da IA (tumore confinato) a IV (metastasi a distanza).
Sistema TNM e classificazione IA‑IV
|Stadio
|Descrizione
|Sopravvivenza media (anni)
|IA
|Tumore ≤ 2 cm, nessun linfonodo coinvolto.
|2-3
|IB‑II
|Tumore 2‑4 cm, linfonodi regionali limitati.
|1‑1,5
|III
|Invasione vascolare o perineurale, linfonodi più estesi.
|< 1
|IV
|Metastasi a fegato, polmoni o peritoneo.
|< 0,5
Statistiche di sopravvivenza in Italia
Secondo l’ AIRC (2023), la sopravvivenza a 5 anni per tutti gli stadi combinati è del 9 % , ma sale al 30 % per i pazienti operati in stadio precoce. La differenza regionale è evidente: la Sicilia registra una media leggermente inferiore a causa di diagnosi più tardiva.
Le opzioni terapeutiche attuali
Il trattamento è multidisciplinare: chirurgia, chemioterapia, radioterapia, terapia mirata e, sempre più, immunoterapia.
Chirurgia: la procedura di Whipple
La pancreatoduodenectomia (operazione di Whipple) è indicata per tumori situati nella testa del pancreas (≈ 70 % dei casi) e prevede la rimozione di pancreas, duodeno, parte dello stomaco e linfonodi. L’intervento ha un tasso di morbilità del 30% ma offre le migliori possibilità di guarigione allo stadio IA‑II.
Terapie mirate e studi clinici in corso
- Inibitori PARP (olaparib) per mutazioni BRCA1/2.
- Sperimentazione NCT04581469 (combo KRAS‑G12C + immunoterapia) in fase 2
Supporto psicologico e assistenza territoriale
Centri oncologici di riferimento in Sicilia per tumore del pancreas
|Centro
|Città
|Ruolo/Note cliniche
|ISMETT – Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione
|Palermo
|Centro di eccellenza regionale per chirurgia epato‑pancreatica; alto volume di interventi complessi.
|Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello
|Palermo
|Struttura oncologica pubblica con percorsi multidisciplinari per tumori solidi, incluso pancreas.
|Ospedale Civico – ARNAS Palermo
|Palermo
|Centro pubblico con esperienza consolidata in oncologia e chirurgia maggiore.
|Garibaldi‑Nesima
|Catania
|Tra i principali centri oncologici della Sicilia orientale; gestione multidisciplinare dei tumori pancreatici.
|Azienda Ospedaliera Cannizzaro
|Catania
|Centro ad alta specializzazione con unità di chirurgia oncologica e oncologia medica.
|Istituto Oncologico del Mediterraneo (IOM)
|Viagrande (CT)
|Struttura dedicata alla cura dei tumori, con team multidisciplinare e servizi integrati.
|Fondazione IOM
|Viagrande (CT)
|Attiva in oncologia clinica e supporto ai pazienti.
|ASP Ragusa – Presidi ospedalieri (Ragusa, Modica, Vittoria)
|Ragusa
|Attiva in oncologia clinica e supporto ai pazienti
Associazioni di pazienti e gruppi di sostegno
Contatti diretti dei centri oncologici e ospedali con psico‑oncologia
|Struttura
|Città
|Telefono
|Citazioni
|ISMETT – Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione
|Palermo
|091 2192111 (centralino) • 091 2192133 (prime visite) • 091 2192722 (CUP)
|Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello
|Palermo
|091 6802111 (Cervello) • 091 7801111 (Villa Sofia) • 091 6802750 (URP)
|ARNAS Garibaldi – Presidio Garibaldi‑Nesima
|Catania
|800 811 129 (da rete fissa) • 02 945 675 00 (da cellulare)
|Azienda Ospedaliera Cannizzaro
|Catania
|095 726 1111 (centralino)
|Istituto Oncologico del Mediterraneo (IOM)
|Viagrande (CT)
|095 7895000 • 095 7901400
|ASP Ragusa – Dipartimento Oncologico
|Ragusa
|0932-448111
|Ospedale Giovanni Paolo II – ASP Ragusa
|Ragusa
|0932-448111
Contatti utili per supporto psicologico
|Servizio
|Contatto
|SIPO Sicilia – Società Italiana di Psico‑Oncologia
|sipo.regionesicilia@gmail.com
|SIPO nazionale
|segreteria@siponazionale.it
FAQ – le domande più frequenti
1. Quali sono i primi sintomi da non sottovalutare?
I segnali più precoci includono dolore addominale persistente, perdita di peso non spiegata e ittero improvviso. Se comparire, è consigliabile richiedere una visita specialistica entro 48 ore.
2. Quanto tempo ci vuole per ottenere una diagnosi definitiva?
Dalla prima visita specialistica a una conferma istologica, il percorso dura in media 2‑4 settimane , a seconda della disponibilità di imaging e della necessità di biopsia guidata.
3. Esistono cure curative per il tumore al pancreas?
Solo una piccola percentuale di pazienti (≈ 15%) è operabile in fase precoce e può raggiungere una remissione a lungo termine. Per gli altri, le terapie moderne (chemioterapia, immunoterapia, terapie mirate) migliorano la sopravvivenza e la qualità della vita.
Il tumore del pancreas resta una sfida clinica, ma la diagnosi precoce, l’accesso a centri oncologici specializzati e le terapie innovative stanno riducendo il diverso di sopravvivenza. Se sospetti uno dei sintomi descritti, non rimandare: un consulto tempestivo può fare la differenza. Per i residenti in Sicilia, i punti di riferimento sono i dipartimenti oncologici di Ragusa, Catania e Palermo, dove è possibile accedere a trattamenti avanzati e un supporto psicologico dedicato.
Lascia un commento