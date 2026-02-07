Ragusa – Una buona prova di carattere non basta alla SuperConveniente Ragusa, che nel match valido per la 19.ma giornata del campionato di Serie B Interregionale, cede di misura al PalaZumbo dopo un overtime: la Dinamo Brindisi si impone 96-95. La Virtus, dopo aver rimontato dal -15, aveva agganciato l’overtime grazie a Fabi, ma non è riuscita ad amministrare tre punticini di margine nel supplementare, che premia i pugliesi (8 vittorie su 8 fra le mura amiche). Ragusa è alla seconda sconfitta consecutiva. Non bastano i 26 punti di Brown e l’ottima ripresa di Fabi e Ianelli.

Con Adeola al seguito della squadra, ma inutilizzabile per la terza gara di fila, la Virtus ricomincia con Lanzi e Ianelli in cabina di regia, assieme a Brown, Fabi e Peterson. Nel primo quarto la Virtus tocca anche il +5, sparacchia un po’ dalla lunga distanza e subisce il ritorno dei padroni di casa, che si concretizza col sorpasso di Greco (a segno con la tripla) e Costabile: 18-14 al 10′. Il primo campanello di allarme per coach Di Gregorio suona quasi subito: i pugliesi costruiscono un 12-0 di parziale a cavallo dei due quarti e allungano pericolosamente sul 25-14 (al 12′). La SuperConveniente, trascinata da Brown e Peterson, torna in linea di galleggiamento (29-29 al 17′), ma una ulteriore sgasata di Gonzalez – già 18 punti a metà gara – segna il nuovo allungo brindisino, contenuto solo da una tripla di Tommy Lanzi. E’ la seconda a bersaglio in tutto il primo tempo, in cui Ragusa tira 2/11 dall’arco. La Dinamo guida 42-36 al 20′.

Ianelli battezza con una tripla l’avvio del terzo quarto, ma Brindisi trova ritmo in attacco, compone un altro parziale di 9-0 e per la prima volta si sgancia oltre la doppia cifra di vantaggio (50-39 con Pulli). Ragusa sbanda e non trova contromisure alla vena degli avversari nel tiro da fuori: vanno a segno Di Ianni e il solito Gonzalez (56-43 al 25′). Brindisi allunga fino al +15, prima della reazione di Brown e Cardinali. La SuperConveniente rimane aggrappata e con un colpo di coda (tripla di Fabi e canestro di Brown) si riporta ad appena due possessi: 66-62 al 30′. La partita è completamente riaperta. Cardinali stoppa subito il nuovo tentativo di fuga di Gonzalez (73-68 al 32′). Ma è ancora il play di origine venezuelana a scavare il solco fra le squadre, con la Virtus costretta a rincorrere: 86-78 al 38′. Ianelli con la terza tripla della sua serata riporta la SuperConveniente sul -5, costringendo Cristofaro all’immediato timeout. Si entra nell’ultimo minuto e mezzo con una buona dose di errori e di tensione. Brown si carica i compagni sulle spalle e realizza quattro punti di fila (86-85 a 18″ dal termine), Di Ianni fa 2/2 dalla lunetta, l’ultimo tiro è di Fabi che lo manda a bersaglio e spedisce la partita all’overtime: 88 pari.

L’inerzia gira dalla parte di Ragusa che è bravissima a prendersela: Fabi segna il primo vantaggio dal 13-14 dell’avvio, uno strepitoso Ianelli bombarda dai 6 metri e 75: 90-93 al 42′. La Virtus non riesce ad amministrare il vantaggio, seppur minimo, Sapiega completa un parzialino personale di 4-0 e stavolta l’arrivo in volata condanna la SuperConveniente al secondo k.o. consecutivo. Urge ripartire, già da domenica prossima, in casa, contro Molfetta.

IL TABELLINO

Dinamo Basket Brindisi-SuperConveniente Virtus Ragusa 96-95 d.1t.s.

Dinamo Brindisi: Greco 3, Pantile, Costabile 7, Stankovic 16, Paciulli ne, Esposito, Pulli, Gonzalez 33, Di Ianni 20, Sapiega 12, Cisse ne. All.: Cristofaro

SuperConveniente Virtus Ragusa: Brown 26, Cardinali 10, Piscetta 4, Fabi 20, Tumino 4, Adeola ne, Guastella ne, Peterson 7, Lanzi 8, Ianelli 16. All.: Di Gregorio

Arbitri: Procacci di Corato (Ba) e Tornese di Monteroni di Lecce (Le)

Parziali: 18-14; 42-36; 66-62; 88-88.

Note. Usciti per cinque falli: Peterson (R)