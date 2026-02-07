Non c’è pace sul fronte meteorologico per la Sicilia. Se l’isola si appresta a vivere le ultime battute della perturbazione odierna, le previsioni per le prossime ore indicano l’arrivo di un secondo fronte atlantico, destinato a colpire con maggiore intensità tra la serata di domenica e l’inizio della prossima settimana.
Domenica 8 febbraio: un inizio di giornata tra luci e ombre
La giornata festiva si aprirà sotto il segno di una temporanea tregua. Al mattino, infatti, il cielo regalerà ampie schiarite, con il sole che tornerà a fare capolino specialmente sulle province del settore centro-orientale. Sarà tuttavia un miglioramento effimero, una “finestra” di bel tempo prima del nuovo peggioramento.
Dal pomeriggio cambia lo scenario: torna lo Scirocco
Già a partire dalle ore pomeridiane, l’atmosfera subirà un sensibile mutamento:
- Copertura nuvolosa: Le nubi torneranno a farsi compatte, oscurando progressivamente il cielo su tutta l’Isola.
- Ventilazione: È previsto il rinforzo dei venti dai quadranti meridionali; sarà lo Scirocco a dominare la scena, preannunciando il cambio di circolazione.
- Precipitazioni: Nonostante l’aumento della nuvolosità, per la giornata di domenica non sono attese piogge significative.
Domenica sera e Lunedì: l’affondo della perturbazione
La vera svolta avverrà tra la tarda serata di domenica e la giornata di lunedì. Una perturbazione atlantica più vigorosa della precedente attraverserà la Sicilia, portando con sé temporali diffusi e un nuovo incremento dell’instabilità. Gli esperti avvertono che i fenomeni potrebbero risultare più intensi rispetto a quelli registrati nelle ultime 24 ore, richiedendo massima attenzione per l’inizio della nuova settimana lavorativa.
