Santa Croce Camerina ottiene dalla Regione Siciliana un contributo da 926 mila euro per la riqualificazione dell’area artigianale comunale. Le risorse, assegnate dall’Assessorato regionale alle Attività Produttive, serviranno a modernizzare le infrastrutture e migliorare i servizi a supporto delle imprese del territorio.

Il progetto rientra tra gli interventi destinati allo sviluppo delle aree produttive siciliane e punta a rafforzare la capacità competitiva del tessuto economico locale, favorendo nuove opportunità per le attività artigianali e commerciali.

Il Comune guidato dal sindaco Peppe Dimartino ha definito il risultato un passaggio strategico per la crescita economica della comunità.

«Si tratta di un finanziamento di grande importanza per la nostra comunità e per il tessuto produttivo locale – dichiara il sindaco –. Ancora una volta viene premiata la capacità del Comune di intercettare fondi e di presentare progetti validi e concreti. Questo intervento rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di sviluppo e valorizzazione del nostro territorio».

Secondo l’amministrazione, l’intervento consentirà di intervenire su viabilità interna, servizi tecnologici e spazi produttivi, con l’obiettivo di rendere l’area artigianale più funzionale e attrattiva per nuove attività economiche.

Un ruolo centrale nella progettazione è stato svolto dagli uffici tecnici comunali e dalla struttura amministrativa. Il sindaco ha sottolineato il lavoro congiunto della giunta e dei tecnici coinvolti.

«Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra che ha visto impegnati la giunta comunale, il Terzo Dipartimento, l’architetto Gaudenzio Occhipinti e tutti i tecnici che hanno lavorato con professionalità e competenza alla predisposizione del progetto. A loro va il mio ringraziamento per l’impegno e la dedizione dimostrati», ha aggiunto Dimartino.

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro degli investimenti regionali sulle aree produttive, strumenti utilizzati negli ultimi anni in Sicilia per sostenere la competitività delle imprese locali e contrastare la frammentazione delle infrastrutture artigianali.

Per Santa Croce Camerina, il finanziamento rappresenta una leva per migliorare l’attrattività del territorio verso investimenti privati e rafforzare il comparto produttivo, considerato uno dei pilastri dell’economia locale.