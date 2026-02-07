Modica – Sicurezza e rapidità d’intervento. Sono queste le linee guida seguite dall’amministrazione comunale di Modica per affrontare il problema tecnico sorto presso la struttura geodetica di via Fabrizio. A seguito delle violente raffiche di vento che hanno colpito il territorio nelle ultime ore, alcuni supporti della struttura portante del “pallone” hanno subito degli allentamenti, rendendo necessario un sopralluogo immediato.

Il Sindaco, Maria Monisteri Caschetto, ha voluto fare chiarezza sull’accaduto, sottolineando come la macchina comunale si sia attivata istantaneamente dopo il campanello d’allarme lanciato dalle realtà sportive locali.

Il primo cittadino, accompagnato dall’assessore Antonio Drago, dai tecnici comunali e dai rappresentanti delle ditte specializzate, ieri hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato della struttura sportiva.

“Per senso del dovere e responsabilità istituzionale — ha dichiarato il Sindaco Monisteri — ho stabilito l’inibizione temporanea dell’accesso alla struttura. Si tratta di una decisione necessaria per garantire l’incolumità di chi frequenta il Geodetico, dalle scolaresche la mattina agli atleti nel pomeriggio. I tecnici e gli addetti delle ditte incaricate dell’intervento manutentivo e riparatorio, sono arrivati già stamattina e, in modo tempestivo, e si sono messi subito al lavoro.

Ho assoluta fiducia per una soluzione rapida e per la riapertura della struttura geodetica già nelle prossime ore. Ovviamente non commento i soliti interventi disfattisti preferendo lavorare e risolvere i problemi piuttosto che indulgere in inutili, speciose e sterili polemiche”.