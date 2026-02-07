Ragusa – Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno denunciato un cittadino tunisino per evasione. La costante attività di controllo del territorio delle volanti in città ha permesso d’accertare che un cittadino tunisino, già sottoposto agli arresti domiciliari, non è stato trovato in casa durante il controllo dei soggetti sottoposti a misura dall’autorità Giudiziaria.

Pertanto il soggetto è stato denunciato per il reato di evasione alla Procura della Repubblica di Ragusa.