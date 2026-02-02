Oggi, 2 febbraio 2026, l’Italia e il mondo celebrano la Candelora. Una ricorrenza che cade esattamente quaranta giorni dopo il Natale e che rappresenta un affascinante punto di incontro tra la liturgia cristiana, il folklore contadino e la curiosità meteorologica.

Dalle processioni solenni alle crêpes francesi, fino alle previsioni affidate alle marmotte americane, questa giornata simboleggia da secoli il passaggio dalle tenebre dell’inverno verso la luce della primavera.

Il significato religioso: la “Luce per illuminare le genti”

Ufficialmente denominata Festa della Presentazione del Signore, la ricorrenza ricorda l’episodio del Vangelo in cui Maria e Giuseppe portarono Gesù bambino al Tempio di Gerusalemme. Fu in quell’occasione che il vecchio Simeone definì il piccolo come “luce” del mondo.

Da qui nasce l’usanza medievale di benedire le candele durante la messa. Questi piccoli ceri, distribuiti ai fedeli e portati nelle case, non sono semplici oggetti, ma simboli di speranza e protezione che i cristiani custodiscono per illuminare i momenti difficili della vita.

La Candelora “meteorologa”: i proverbi popolari

Situata a metà strada tra il solstizio d’inverno e l’equinozio di primavera, la data del 2 febbraio è storicamente utilizzata per prevedere la fine del freddo. Secondo il sapere contadino, osservare il tempo in questa data aiuterebbe a prevedere l’andamento dell’inverno restante. Il proverbio più celebre recita: “Se c’è sole a Candelora, dell’inverno semo fòra. Ma se piove o tira vento, de l’inverno semo dentro”.

Dalla Francia agli USA: le curiosità dal mondo

La Chandeleur (Francia e Belgio): In questi Paesi è il “giorno delle crêpes”. La forma tonda e il colore dorato di questo piatto ricordano il disco solare, celebrando il ritorno delle giornate più lunghe.

In questi Paesi è il “giorno delle crêpes”. La forma tonda e il colore dorato di questo piatto ricordano il disco solare, celebrando il ritorno delle giornate più lunghe. Il Giorno della Marmotta (USA e Canada): Il celebre Groundhog Day. Se la marmotta Phil, uscendo dalla tana, vede la sua ombra, l’inverno durerà altre sei settimane. Una tradizione che trae origine proprio dalle credenze europee legate alla Candelora.

Il celebre Groundhog Day. Se la marmotta Phil, uscendo dalla tana, vede la sua ombra, l’inverno durerà altre sei settimane. Una tradizione che trae origine proprio dalle credenze europee legate alla Candelora. Messico: La Fiesta de la Candelaria chiude ufficialmente il periodo natalizio con grandi banchetti a base di tamales e processioni colorate.

Il fascino di un rito senza tempo

Nonostante il passare dei secoli, la Candelora mantiene intatto il suo nucleo profondo: il trionfo della luce sull’oscurità. Che si creda o meno alla “profezia” del meteo, questa festa resta un momento di pausa collettiva per osservare il cielo e sperare nel risveglio della natura.