Ispica – I Carabinieri della stazione di Ispica (RG) hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un giovane 21enne abitante del luogo di origini tunisine, gravemente indiziato di aver portato, fuori dalla sua abitazione, un coltello con doppia lama. Nelle scorse mattinate i militari della Stazione di Ispica, impegnati negli ordinari servizi di perlustrazione del territorio, venivano attirati da un giovane a piedi su Corso Umberto I che, alla loro vista, cercava di defilarsi.
Lo strano atteggiamento induceva i Carabinieri ad approfondire il controllo: venivano quindi effettuate delle attente operazioni di perquisizione del giovane che portavano al ritrovamento di un coltello avente doppia lama, una di 7 cm e l’altra di 5 cm circa, che il 21enne deteneva all’interno della tasca dei pantaloni.
L’operato, che si pone all’interno dei servizi di controllo delle aree cittadine disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa, mette in luce l’importanza dell’azione preventiva attraverso la presenza dei Carabinieri sul territorio: l’arma sequestrata avrebbe potuto esser utilizzata in modo inopportuno dal suo proprietario.
Il coltello veniva posto sotto sequestro ed il giovane è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria Iblea. Dovrà rispondere della violazione della normativa in materia di armi.
Il grado di responsabilità dell’indagato dovrà essere vagliato in sede giurisdizionale, come legislativamente previsto.
Lascia un commento