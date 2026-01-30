Il maltempo non si ferma in Sicilia. “Il fine settimana sarà caratterizzato da una nuova ondata di maltempo, ma con una doverosa rassicurazione: non saremo di fronte a un fenomeno della portata del recente ciclone “Harry”. Lo annunciano le previsioni di meteo Ispica. Ecco nel dettaglio le previsioni per il maltempo in arrivo nel weekend: “Si tratterà di un sistema più contenuto e, soprattutto, caratterizzato da un transito decisamente più rapido.

Secondo le attuali previsioni, il ciclone nascerà nel Golfo del Leone (Francia) nella nottata di sabato. Successivamente transiterà prima sul Canale di Sardegna e poi sul Canale di Sicilia tra il pomeriggio e la sera (da confermare). Il ciclone si intensificherà nella giornata di domenica sul Mar Ionio, forse trasformandosi in un ciclone ibrido con cuore caldo nei bassi strati, molto fotogenico, ma a quel punto avrà già abbandonato la Sicilia.

Se lo scenario sarà questo si prevedono 3 fasi:

1) Nella prima fase (sabato pomeriggio) saremo nel settore caldo del ciclone. Con il flusso da sud ovest, si prevedono inizialmente piogge orografiche sui monti, ma con l’avvicinarsi del fronte freddo si potrebbero formare anche dei piccoli temporali, specie nel basso ragusano e siracusano, con possibilità di trombe marine lungo la costa.

2) Passaggio del fronte freddo nella serata di sabato. Il transito sarà rapido, con piogge moderate e forti raffiche di vento.

3) Passaggio del fronte occluso. Questa fase probabilmente non comprenderà la nostra zona, mentre nuove piogge potranno sfiorare la costa ionica.