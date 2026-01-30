Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo gialla per maltempo per l’intera giornata di domani, sabato 31 gennaio 2026. Su tutta l’Isola è stata dichiarata l’allerta gialla, a causa di una perturbazione che porterà piogge intense, venti di burrasca e un sensibile peggioramento delle condizioni marine.

Precipitazioni e temporali: le aree più a rischio

Il peggioramento è atteso a partire dalla mattinata di sabato e si protrarrà per almeno 24-30 ore. Secondo il bollettino ufficiale:

Settore Nord-Est e versante Ionico: Sono previste le piogge più consistenti, con fenomeni diffusi che assumeranno carattere di rovescio o temporale. I quantitativi cumulati saranno moderati.

Aree Centro-Meridionali, Occidentali e Tirreniche: Previste piogge sparse e temporali con intensità variabile tra debole e moderata.

Previste piogge sparse e temporali con intensità variabile tra debole e moderata. Resto dell’Isola: Fenomeni più isolati e brevi rovesci, con accumuli generalmente deboli.

L’attività elettrica sarà frequente e i temporali potrebbero essere accompagnati da improvvise e forti raffiche di vento.

Venti di burrasca e mareggiate

Un cambio di circolazione aerea porterà, dal pomeriggio di sabato, venti sostenuti provenienti dai quadranti settentrionali. Le correnti rinforzeranno ulteriormente in serata, raggiungendo intensità di burrasca, specialmente sui settori occidentali e lungo la fascia ionica. Il mare risulterà particolarmente insidioso: