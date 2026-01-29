Modica – Pali divelti dal forte vento e alberi caduti in strada. E’ stato questo lo scenario a cui hanno assistito molti automobilisti che si sono messi in viaggio nelle prime ore del mattino lungo alcune strade del territorio modicano. Il maltempo che ieri i meteorologi avevano previsto sulla Sicilia con venti fortissimi è arrivato anche a Modica.

La situazione più critica si registra lungo la strada che collega Modica a Scicli. In Contrada Quartarella, nei pressi di un complesso di villette a schiera, il vento ha divelto due pali della pubblica illuminazione che al momento si trovano pericolosamente in bilico e minacciano di abbattersi sulla sede stradale, mettendo a serio rischio l’incolumità degli automobilisti in transito.

Poco distante, sulla stessa arteria stradale tra contrada Quartarella e contrada Guadagna, si segnalano ulteriori pericoli. Un grosso albero è stato abbattuto dalle raffiche di “fortunale” e invade parzialmente la carreggiata nella corsia di marcia che conduce da Scicli verso Modica, rendendo il passaggio estremamente difficoltoso.

Le intense precipitazioni della notte, annunciate con un bollettino di allerta meteo gialla della Protezione Civile della Sicilia, hanno causato l’accumulo di fango e detriti, con diversi tratti stradali trasformati in veri e propri torrenti.