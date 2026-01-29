Vittoria – Gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Vittoria hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, uno studente minorenne di 15 anni. L’arresto è avvenuto a seguito di un’attività investigativa mirata alla prevenzione e contrasto del fenomeno dello spaccio di droga nelle vicinanze delle scuole. Gli agenti hanno notato il giovane mentre cedeva una dose di hashish all’uscita dell’istituto scolastico e lo hanno bloccato immediatamente.

Dopo la perquisizione personale gli investigatori hanno rinvenuto:

1 panetto di hashish del peso di 50 grammi

1 panetto spezzato di hashish del peso di 25 grammi

1 bustina contenente 1 grammo di hashish

1 bilancino di precisione

140 Euro in banconote di diverso taglio

3 dosi di hashish per un peso complessivo di 4 grammi, occultate all’interno di un astuccio

1 coltellino intriso di hashish

Materiale per il confezionamento della sostanza. A seguito delle formalità di rito, il minorenne è stato condotto presso l’Istituto Penale Minorile di Catania.