Ragusa – Lunedì 2 febbraio segnerà una data spartiacque per la sanità iblea. L’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, sarà protagonista di un fitto tour istituzionale per tagliare il nastro a diversi reparti e centri territoriali, in un’ottica di potenziamento che spazia dalle emergenze alle cure di prossimità. Lo annuncia l’Asp di Ragusa.
Scicli: si inaugura il Centro di pronta accoglienza (CPA)
La giornata si aprirà alle 10:30 a Scicli, presso il padiglione “F” dell’ospedale Busacca. Qui verrà inaugurato il Centro di Pronta Accoglienza (CPA), struttura chiave nata sotto l’egida della Legge Regionale n. 26/2024. Il centro non sarà solo un punto di accoglienza, ma un presidio di intervento rapido per rispondere all’emergenza delle dipendenze patologiche. Dopo il taglio del nastro, è previsto un punto stampa per illustrare i risvolti sociali del progetto.
Modica inaugurazione della nuova Terapia Intensiva e a Ragusa visita del reparto di Radioterapia Oncologica
La delegazione regionale si sposterà poi a Modica alle ore 12:00, dove all’ospedale “Maggiore Nino Baglieri” verrà inaugurato il nuovo reparto di Terapia Intensiva, fondamentale per la gestione delle acuzie nell’area sud.
Il tour proseguirà nel capoluogo: alle 13:00, l’assessore visiterà il reparto di Radioterapia Oncologica dell’ospedale “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa, eccellenza tecnologica per il trattamento dei tumori nel territorio.
Il pomeriggio nel segno delle Case della Comunità
La seconda parte della giornata sarà dedicata alla medicina territoriale prevista dal PNRR:
- Chiaramonte Gulfi (ore 15:00): Inaugurazione della Casa della Comunità – Spoke in Contrada Pezze, un punto di riferimento per le cure primarie.
- Vittoria (ore 16:00): Apertura della Casa della Comunità – Hub in via dell’Acate, destinata a diventare il fulcro dell’assistenza sanitaria di prossimità per l’area ipparina.
Vittoria: inaugurazione della nuova Terapia Intensiva
L’ultima tappa è prevista alle 16:45 presso l’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, dove verrà consegnato alla cittadinanza il nuovo reparto di Terapia Intensiva. Questo intervento completa un piano di investimenti volto a rendere la provincia di Ragusa più autonoma e attrezzata per le sfide della sanità moderna.
Asp Ragusa: il programma sintetico di lunedì 2 Febbraio 2026
|Orario
|Località
|Struttura / Intervento
|10:30
|Scicli
|Inaugurazione CPA (Osp. Busacca – Pad. F)
|12:00
|Modica
|Nuova Terapia Intensiva (Osp. Maggiore-Baglieri)
|13:00
|Ragusa
|Visita Radioterapia Oncologica (Osp. Paternò Arezzo)
|15:00
|Chiaramonte
|Casa della Comunità – Spoke (C.da Pezze)
|16:00
|Vittoria
|Casa della Comunità – Hub (Via dell’Acate)
|16:45
|Vittoria
|Nuova Terapia Intensiva (Osp. Guzzardi)
