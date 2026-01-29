Una nuova e più violenta perturbazione di origine atlantica sta per investire la Sicilia. Dopo una prima parte di giornata relativamente stabile, il quadro meteorologico è destinato a subire un severo peggioramento a partire dalla tarda serata di oggi, mercoledì 28 gennaio, con il picco del maltempo atteso tra la notte e la mattinata di domani. Da stasera è allerta gialla per rischio idrogeologico in tutta l’isola.
Previsioni per giovedì 29 gennaio: piogge e neve
La giornata di domani sarà caratterizzata da una spiccata instabilità:
- Precipitazioni: Durante la notte e le prime ore del mattino si verificheranno piogge e temporali diffusi, che potranno assumere forte intensità su diversi settori dell’isola. Un graduale miglioramento è atteso solo dal pomeriggio, con schiarite più ampie previste in serata.
- Neve e Temperature: La colonnina di mercurio subirà una flessione. La neve tornerà a imbiancare le vette siciliane a quote di montagna, indicativamente sopra i 1500-1600 metri.
Allerta Venti: raffiche oltre i 100 km/h
L’elemento di maggiore preoccupazione è rappresentato dal vento. Le correnti ruoteranno dai quadranti nord-occidentali (Maestrale) rinforzando rapidamente:
- Sono attesi venti di burrasca forte, con possibili raffiche di fortunale specialmente lungo il litorale tirrenico e lo Stretto di Sicilia.
- La forza del vento renderà l’atmosfera particolarmente turbolenta, con rischi per la viabilità e le infrastrutture leggere.
Mari e Navigazione: condizioni proibitive
Il quadro marittimo si preannuncia critico per tutti i collegamenti:
- Moto ondoso: Il Tirreno e lo Stretto di Sicilia risulteranno molto agitati, con onde che al largo potranno superare i 5-6 metri di altezza.
- Litorali: Massima allerta per mareggiate intense lungo tutte le coste esposte ai venti occidentali e settentrionali. Si raccomanda prudenza in prossimità di moli e zone costiere a bassa quota.
Lascia un commento