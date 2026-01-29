Una nuova e più violenta perturbazione di origine atlantica sta per investire la Sicilia. Dopo una prima parte di giornata relativamente stabile, il quadro meteorologico è destinato a subire un severo peggioramento a partire dalla tarda serata di oggi, mercoledì 28 gennaio, con il picco del maltempo atteso tra la notte e la mattinata di domani. Da stasera è allerta gialla per rischio idrogeologico in tutta l’isola.

Previsioni per giovedì 29 gennaio: piogge e neve

La giornata di domani sarà caratterizzata da una spiccata instabilità:

Precipitazioni: Durante la notte e le prime ore del mattino si verificheranno piogge e temporali diffusi, che potranno assumere forte intensità su diversi settori dell’isola. Un graduale miglioramento è atteso solo dal pomeriggio, con schiarite più ampie previste in serata.

Allerta Venti: raffiche oltre i 100 km/h

L’elemento di maggiore preoccupazione è rappresentato dal vento. Le correnti ruoteranno dai quadranti nord-occidentali (Maestrale) rinforzando rapidamente:

Sono attesi venti di burrasca forte , con possibili raffiche di fortunale specialmente lungo il litorale tirrenico e lo Stretto di Sicilia.

Mari e Navigazione: condizioni proibitive

Il quadro marittimo si preannuncia critico per tutti i collegamenti: