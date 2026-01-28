Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha ufficializzato lo stato di allerta gialla per maltempo per tutte le province siciliane. Una perturbazione di matrice atlantica sta per investire l’isola, portando un brusco peggioramento delle condizioni meteo che si protrarrà per almeno 24 ore.
Venti: raffiche da “fortunale” nella notte
L’elemento di maggiore criticità per questa ondata di maltempo non sarà la pioggia, ma il vento. A partire dalla serata di oggi, mercoledì 28 gennaio, si assisterà a un progressivo e violento rinforzo delle correnti:
- Direzione: I venti soffieranno prevalentemente da Ovest e Nord-Ovest (Maestrale).
- Intensità: Sono attese raffiche di burrasca forte, con picchi che nella notte e nella mattinata di domani potrebbero raggiungere l’intensità di fortunale.
- Zone colpite: Nessuna provincia sarà esclusa; particolare attenzione è rivolta alla provincia di Ragusa e a tutti i settori costieri e montuosi esposti.
Mari proibitivi: onde fino a 6 metri
La navigazione risulterà estremamente complessa, se non impossibile, nei bacini meridionali e occidentali.
- Stato del mare: I mari saranno agitati o molto agitati.
- Altezza onde: Al largo si prevedono picchi d’onda tra i 5 e i 6 metri.
- Litorali: Sono previste mareggiate intense lungo le coste esposte, con il rischio di penetrazione marina nelle zone più basse e vulnerabili.
Nessun allarmismo: il confronto con il ciclone Harry
Nonostante la severità delle previsioni, gli esperti sottolineano che l’evento attuale non è paragonabile, per potenza e portata distruttiva, al ciclone Harry. Quell’evento è stato classificato come un fenomeno di rarità estrema per il bacino del Mediterraneo, mentre la perturbazione attuale rientra in una dinamica di maltempo invernale, seppur di forte intensità.
