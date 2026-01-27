L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, tramite il messaggio n. 3931 del 24 dicembre 2025, ha definito la tabella di marcia per l’erogazione dell’Assegno Unico e Universale (AUU) per l’intero anno solare 2026.
Il calendario riguarda esclusivamente le famiglie che già percepiscono il beneficio e che non hanno registrato modifiche nel nucleo familiare o nella propria situazione economica (ISEE). Per chi ha presentato una nuova istanza, il pagamento avverrà invece nell’ultima settimana del mese successivo a quello di inoltro della domanda.
Il Calendario delle erogazioni: le date da ricordare
Per facilitare la pianificazione del budget familiare, ecco lo scadenziario mensile degli accrediti previsti per il 2026:
|Mese
|Date di Pagamento
|Gennaio
|21, 22
|Febbraio
|19, 20
|Marzo
|19, 20
|Aprile
|20, 21
|Maggio
|20, 21
|Giugno
|18, 19
|Luglio
|20, 21
|Agosto
|18, 19
|Settembre
|21, 22
|Ottobre
|21, 22
|Novembre
|19, 20
|Dicembre
|16, 17
Note sulle variazioni e conguagli
È importante ricordare che le date sopra indicate si riferiscono alla disponibilità effettiva delle somme sui conti correnti o sulle carte prepagate dei beneficiari. Eventuali ritardi potrebbero verificarsi in caso di:
- Mancata presentazione dell’ISEE 2026 aggiornato (che comporterebbe il calcolo sulla quota minima);
- Modifiche rilevanti alle dichiarazioni di responsabilità;
- Operazioni di conguaglio annuale che l’INPS effettua solitamente nel primo trimestre dell’anno.
Per consultare il dettaglio della propria posizione e verificare l’importo esatto in arrivo, i cittadini possono accedere al “Fascicolo Previdenziale del Cittadino” sul portale INPS utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.
