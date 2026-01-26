Ragusa – La Cna Pensionati territoriale di Ragusa, rappresentata dal presidente Giuseppe Distefano e dal segretario Giovanni Brancati, accoglie favorevolmente la decisione della sindaca di Comiso di fare propria in modo rapido la proposta avanzata nell’incontro del 7 gennaio scorso, istituendo una specifica delega assessoriale dedicata alle Politiche per la Terza età.

Un segnale concreto di attenzione verso una fascia di popolazione che merita ascolto e risposte. La Cna Pensionati prende atto positivamente anche del fatto che il primo compito assegnato all’assessore delegato è stato quello di convocare un tavolo di confronto sulle problematiche che riguardano gli anziani. “Tuttavia – sottolinea il presidente Distefano – ribadiamo la richiesta che tale tavolo sia finalizzato alla creazione di una vera e propria Consulta comunale per la Terza età, dotata di un regolamento approvato dal Consiglio comunale: uno strumento che conferirebbe carattere ufficiale e istituzionale alla rappresentanza degli anziani, andando oltre un semplice organismo consultivo informale”.

Distefano e Brancati sottolineano inoltre come sia ovviamente incoraggiante che il Comune di Comiso abbia già dato seguito alle istanze della categoria. “Ora – sostiene il segretario Brancati – auspichiamo che anche gli altri Comuni iblei, i cui sindaci sono stati incontrati nelle scorse settimane esprimendo parere favorevole, possano adottare al più presto misure analoghe”. In questo percorso di confronto, la Cna Pensionati ha già avuto modo di incontrare lo scorso venerdì pomeriggio le assessore del Comune di Ragusa Elvira Adamo e Catia Pasta, con le quali si è approfondita la tematica in vista delle determinazioni dell’amministrazione comunale di Ragusa.

Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori incontri e approfondimenti anche negli altri Comuni della provincia, a partire da quello di Vittoria. “Siamo convinti – concludono Distefano e Brancati – che solo attraverso il dialogo costruttivo e strumenti partecipativi concreti come la Consulta si possano dare risposte adeguate alle esigenze della popolazione anziana, valorizzando il loro ruolo attivo all’interno della comunità”.