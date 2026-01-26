Il Senatore Salvo Sallemi ha espresso la più sentita e profonda vicinanza alla comunità di Niscemi duramente colpita dal dissesto idrogeologico che ha causato frane e smottamenti.

“Il nostro pensiero va in primo luogo alla comunità cittadini di Niscemi, al Sindaco Massimiliano Conti, alle cui parole di allarme e di sofferenza prestiamo la massima attenzione, e a alle tante famiglie che sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. La sicurezza delle persone e la tutela dei beni essenziali come la casa devono rimanere la priorità assoluta in queste ore difficili”, dice il Senatore.

“Il Governo Nazionale, attraverso il Ministro per la Protezione Nello Musumeci, e il Governo Regionale sono già attivi a sostegno della popolazione e dell’amministrazione. È fondamentale che si metta in campo ogni sforzo possibile per scongiurare il rischio di isolamento della città e per garantire ai cittadini sfollati tutto il supporto e l’assistenza necessari, con un adeguato ristoro e la certezza di un ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile”.