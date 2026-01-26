Ragusa – Opportunità di lavoro nel settore della formazione nel ragusano. La TSG (Training Service Group) Academy, agenzia formativa con sede a Ragusa, ha avviato una campagna di reclutamento per ampliare il proprio corpo docente.
I profili ricercati
L’accademia è alla ricerca di professionisti qualificati per l’affidamento di incarichi di insegnamento. Nello specifico, la selezione è aperta a candidati in possesso di titoli accademici nelle seguenti aree:
- Lingue Straniere: specializzazione in Inglese (EN), Francese (FR) e Spagnolo (ES);
- Area Socio-Economica: laureati in Scienze Politiche, Scienze Economiche e Marketing e Comunicazione;
- Settore Tech: esperti in Scienze e Tecnologie Informatiche.
Come candidarsi
Gli interessati possono sottoporre la propria candidatura inviando il Curriculum Vitae, corredato da una breve lettera di presentazione, all’indirizzo email: info@tsgacademy.it.
Per chi desiderasse ricevere ulteriori dettagli sulle tipologie di corsi o sulle modalità di inserimento, è possibile contattare direttamente la segreteria della TSG Academy al numero di telefono 0932 1613826.
