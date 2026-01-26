Vittoria – Il Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, esprime a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città la più sentita vicinanza alla comunità di Niscemi e al Sindaco Massimiliano Conti per i gravi danni provocati dalle frane e dai dissesti che in questi giorni hanno colpito il territorio.

“Seguiamo con grande attenzione e partecipazione quanto sta accadendo a Niscemi – dichiara il Sindaco Aiello –. In momenti difficili come questi, le comunità non devono sentirsi sole. A nome mio personale e della città di Vittoria, voglio esprimere tutta la nostra solidarietà al Sindaco Massimiliano Conti, all’Amministrazione comunale e a tutti i cittadini che stanno affrontando una situazione complessa e dolorosa”.

Il Sindaco sottolinea anche l’impegno concreto messo in campo dalla città di Vittoria: “I volontari della Protezione Civile di Vittoria sono presenti sui luoghi colpiti e stanno offrendo la loro preziosa opera di servizio a supporto delle attività di emergenza. Proprio nella serata di ieri una squadra di volontari ha raggiunto l’area della frana e ha provveduto all’installazione di una torre faro, già operativa sul posto, per consentire di lavorare in sicurezza anche nelle ore notturne”.

“Le ferite inferte al territorio – prosegue Aiello – sono sempre ferite che colpiscono l’intera Sicilia. Siamo vicini a chi ha subito danni, disagi e preoccupazioni, e confidiamo che le istituzioni regionali e nazionali possano intervenire con rapidità per garantire sicurezza, sostegno e risorse adeguate alla messa in sicurezza e alla ricostruzione”.

“Alla comunità di Niscemi – conclude il Sindaco di Vittoria – va il nostro abbraccio sincero e la piena disponibilità a collaborare in ogni modo possibile, perché solo attraverso la solidarietà e la cooperazione tra territori si superano le emergenze più difficili”.