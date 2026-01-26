Sale la tensione nel Nisseno per un imponente movimento franoso che sta minacciando il centro abitato di Niscemi. L’allarme è scattato intorno alle 13:00 di domenica 25 gennaio, quando profonde fenditure nell’asfalto hanno iniziato a squarciare le strade, spingendo molti residenti alla fuga.

Tra i primi a rispondere all’appello d’emergenza è stata la Squadra 155 della Protezione Civile di Comiso. Il gruppo è giunto immediatamente sul posto con un contingente di tre volontari e l’ausilio di una Torre Faro, dotazione fondamentale per illuminare l’area del disastro e permettere il monitoraggio dei movimenti del terreno anche durante le ore notturne.

Il piano di evacuazione: scuole chiuse e palestre aperte

Il primo cittadino di Niscemi, Massimiliano Conti, ha descritto la situazione come un “evento franoso drammatico”, richiamando alla memoria lo smottamento che colpì la stessa zona quasi trent’anni fa. Per garantire l’incolumità pubblica, è stata disposta l’evacuazione immediata di diversi quartieri, tra cui:

Sante Croci e Belvedere ;

e ; L’area adiacente al torrente Benefizio ;

; Contrada Pirillo.

Al momento si contano diverse centinaia di sfollati. Il Comune ha prontamente allestito una palestra per offrire rifugio a chi ha dovuto abbandonare la propria casa, mentre per la giornata di domani è stata già firmata l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole.

Le piogge battenti dei giorni scorsi avevano già compromesso la stabilità del versante, portando alla chiusura della Strada Provinciale 12. Nelle ultime ore, l’aggravarsi del fronte della frana ha reso necessario confermare il blocco totale dell’arteria, complicando i collegamenti nella zona.

Sul campo, oltre ai volontari comisani, operano i tecnici del Centro Operativo Comunale (COC) per valutare l’entità dei danni e prevenire ulteriori rischi per la popolazione di Niscemi.