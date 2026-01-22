Ragusa – Il Comando di Polizia Locale di Ragusa traccia un bilancio delle attività straordinarie svolte in occasione dell’ondata di maltempo che ha colpito il territorio recentemente. Nei giorni 19, 20 e 21 gennaio, il personale è stato particolarmente impegnato a causa degli effetti del Ciclone Harry. La straordinarietà dell’evento meteorologico ha portato a un aumento esponenziale delle richieste, con ben 130 interventi effettuati, che si sono aggiunti alle quotidiane attività di ordinaria competenza.

Le operazioni di messa in sicurezza hanno riguardato diverse criticità su tutto il territorio comunale:

gestione di buche pericolose e strade allagate;

messa in sicurezza di alberi, pali della pubblica illuminazione e cavi elettrici pericolanti;

rimozione di impiantistica pubblicitaria, recinzioni e segnaletica stradale divelte dal vento;

interventi per tetti scoperchiati e caduta di calcinacci.

Tutte le operazioni sono state coordinate e portate a termine grazie alla stretta collaborazione con gli uffici competenti, coinvolgendo attivamente l’Ufficio Tecnico, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco.