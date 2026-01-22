Scicli – In seguito all’indizione del Referendum per domenica 22 e lunedì 23 marzo, la festa di San Giuseppe sarà anticipata di una settimana sia a Scicli che a Donnalucata.

La tradizionale Cavalcata di Scicli si terrà sabato 14 marzo, quella di Donnalucata sabato 7 marzo.

La festa durerà come sempre tre giorni abbracciando il weekend dal 13 al 15 marzo a Scicli e dal 6 all’8 marzo a Donnalucata.

Domenica 29 marzo sarà la Domenica delle Palme e un posticipo della festa sarebbe stato impossibile.

La giuria che assegnerà i premi del Comune, quest’anno, per volontà del sindaco Mario Marino, sarà costituita da giornalisti di primarie testate della stampa nazionale.