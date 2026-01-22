Ragusa – “Mattinata di sopralluoghi in giro per il nostro territorio. La conta dei danni è in corso ma sono sicuramente le zone costiere e le contrade quelle ad avere avuto i problemi maggiori”. E’ quanto afferma il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. “Saremo a fianco di tutti i privati e delle attività colpite nel reperire le risorse – afferma il sindaco di Ragusa – che sicuramente saranno stanziate per calamità naturale.

Proseguono intanto gli interventi sia da parte di Enel, con cui siamo in continuo contatto per le tante zone periferiche senza elettricità anche da 36h, sia da parte di Forze dell’Ordine, Polizia Municipale, Vigili del fuoco e Protezione Civile, che vanno avanti giorno e notte.

Ancora una volta voglio esprimere il mio ringraziamento a tutte le persone che a diverso titolo stanno dando il massimo impegno affinché la situazione torni alla normalità il prima possibile, assicurando l’incolumità di tutti”.